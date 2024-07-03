В разборки Алсу и Решетовой оказались внятнуты психолог Степанова и полиция

Модель Анастасия Решетова написала заявление в полицию. На самом деле оно было направлено не на певицу Алсу, а на психолога Веронику Степанову.



Причиной этого стала озабоченность модели по поводу распространения информации, которая наносит ущерб ее репутации. Источник, близкий к событиям, рассказал, что команда адвокатов модели приняла решение действовать в отношении популярного психолога Степановой.

В центре внимания оказались высказывания Вероники, касающиеся отношений модели с бывшим мужем певицы Алсу после их развода. Решетова считает, что такие заявления негативно влияют на ее общественное восприятие и искажают ее личность.

В своем заявлении модель подчеркнула, что информация, распространяемая психологом, создает ложное представление о ней как о человеке безнравственном и аморальном, что не соответствует действительности. Она выразила недовольство тем, как ее личность представлена в публичном пространстве из-за высказываний Степановой.

Напомним, ранее появились слухи о возможной связи модели с бывшим мужем Алсу. Однако дело приняло новый оборот после публичных заявлений самой певицы. Алсу открыто опровергла утверждения модели о том, что она лжет относительно своих отношений с бывшим супругом певицы и даже назвала Решетову женщиной с низкой социальной ответственностью. При этом модель пока не отвечает на эти обвинения в социальных сетях.

Ситуация продолжает развиваться, поэтому следует ожидать дальнейших обновлений по данному конфликту. Важно помнить, что защита своей репутации и достоинства является важным аспектом для каждого человека, и модель Решетова решила активно действовать в данной ситуации, обращаясь за помощью к правоохранительным органам.