Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк

После ухода актрисы сериала "Моя прекрасная няня" начался медийный переполох, бросивший тень на репутацию известного журналиста.

В ночь с 29 на 30 мая нас покинула "прекрасная няня", талантливая актриса, жена и мама Анастасия Заворотнюк! Как только прояснились обстоятельства ухода, памятную передачу на "России-1" устроил Андрей Малахов, экстренно собрав в студии гостей: Дарью Фекленко, Ольгу Орлову, Сергея Майорова, Валерия Артюхова, Юлию Солдину.

Среди них отдельное внимание публики настигло именно Ольгу Орлову: в минувший четверг она расчувствовалась и рассказала, где и как доживала последние месяцы ушедшая Анастасия. Ввиду реакции зрителей России разгорелся скандал. Заподозрена в пиаре оказалась не только Орлова, но и Малахов. Из-за поминальной программы о Заворотнюк их распекла и отметила Анфиса Чехова. Она заявила, что боялась того дня, когда ее позовут на эту передачу.

На фоне критики Чехова получила "на память" публичные ответы от ведущей "Дома-2" и главного шоумена России. Журналист в Telegram-канале отметил: в списке, где указывались варианты гостей, которых согласовали с родными ушедшей, вообще не было Чеховой!

"И Анфисы Чеховой в этом списке не было, если уж к слову", — сообщил Андрей.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что прекрасная няня, какой артистку запомнили россияне, узнала об онкологии, когда родила 3 ребенка. В грядущий четверг, на 9-й день траура в семье Заворотнюк, ожидаются очередные поминки.