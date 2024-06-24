[ТЕСТ] для киноманов и меломанов: угадайте советский фильм по звучащей в нем песне

1. "Позвони мне, позвони, // Позвони мне, ради Бога. // Через время протяни // Голос тихий и глубокий"
А – "Карнавал";
Б – "Берегись автомобиля";
В – "Девчата".
2. "А вот они условия, // А вот она среда, // А впрочем для здоровия // Полезны холода"
А – "Гараж";
Б – "12 стульев";
В – "Золотой теленок".
3. "Опустела без тебя Земля // Как мне несколько часов прожить? // Так же падает листва в садах // И куда-то все спешат такси".
А – "Три тополя на плющихе";
Б – "Приходите завтра";
В – "Самая обаятельная и привлекательная".
4. "В моей душе покоя нет: // Весь день я жду кого-то. // Без сна встречаю я рассвет, // И все из-за кого-то".
А – "Опасный возраст";
Б – "Интердевочка";
В – "Служебный роман".
5. "Из дома выйдя в непогоду, // Взбодрите дух, пришпорьте плоть. // Не бойтесь тасовать колоду, Пытайтесь жизнь перебороть!"
А – "Вокзал для двоих";
Б – "Мимино";
В – Мой ласковый и нежный зверь".
6. "Нет в России семьи такой, // Где б не памятен был свой герой. // И глаза молодых солдат // С фотографий увядших глядят... "
А – "Чапаев";
Б – "Офицеры";
В – "Горячий снег".
ОТВЕТЫ
1 – А – "Карнавал";
2 -Б – "12 стульев";
3 – А – "Три тополя на плющихе";
4 -В – "Служебный роман";
5 -А – "Вокзал для двоих";
6 – Б – "Офицеры".