ТЕСТ: знаете ли вы любовные пары из советского кино?

Вас ждет не просто тест, а исключительный шанс пережить те самые первые и последние моменты, когда душа замирает от волнения, и когда любящее сердце кажется единственной истиной. Пройдите его, чтобы узнать: достигли ли вы максимального уровня знаний о самых лучших любовных парах советского кино или же вам предстоит открыть для себя что-то новое, что-то минимальное, но такое важное для понимания истинной сути кинематографических чувств.



Чувства на экране и в жизни иногда переплетаются так тесно, что становится невозможно отличить одно от другого. Советское кино, несомненно, обогатило нас галереей запоминающихся пар, чьи отношения родом из СССР до сих пор волнуют сердца миллионов.

Но насколько хорошо вы знаете эти пары? Тест от редакции "Дни.ру" — это не только проверка ваших знаний, но и путешествие в эпоху СССР, когда любили особенно крепко, когда каждый поцелуй и взгляд имели самый главный смысл.

Если вы помните, как Калугиной и Новосельцеву из "Служебного романа" удалось сблизиться в мире офисной рутины, и если вы понимаете, что объединяет Женю и Надю из "Иронии судьбы", то ваше сердечко точно бьется в унисон с кинематографом СССР!

Либо вы по-советски льете слезы над историей Огудаловой и Паратова из "Жестокого романса", либо вы переживаете за Матвея и Тоню из "Дело было в Пенькове", но в любом случае, влюбленные советские герои заставили сильнее биться сердечко.

Если вы ощущаете тепло от воспоминаний о Катерине и Гоше из советской мелодрамы "Москва слезам не верит", то обязательно оцените историю Захара и Марии из картины "Любовь земная", которая является истинным воплощением преданности и жертвенности.

Не может быть такого, что вы не слышали ни об одной из этих знаменитых пар СССР! Ведь их сердечные узы стали символом не только советского кинематографа, но и целой советской эпохи.

Специально для любимых читателей "Дни.ру" подготовили 5 кинокартин, 5 кадров, 5 вопросов. Ко всем заданиям дается по 4 варианта ответа, но правильный только 1 из них!



Совет: не надо тратить слишком много времени на все вопросы, не надо корить себя за возможную ошибку. Сколько бы вы ни набрали баллов — 1, 2, 3, 4, 5. Главное, чтобы в ваших сердцах оставалось место для любви, когда душа замирает от волнения, и когда любящее сердце кажется единственной истиной.

Если вопросов нет, давайте пройдем тест:

1. Как называют эту парочку из ленты СССР "Служебный роман"?

а* — Калугина и Новосельцев

б* — Калугин и Новосельцевская

в* — Калугины

г* — Новосельцевы

2. С какой особенной улицей связана встреча у этой парочки в киношедевре СССР "Ирония судьбы, или С легким паром!"?

а* — Построителей СССР

б* — Строительная

в* — Строителей

г* — Стройная

3. Кому из всех ухажеров Лариса Огудалова в фильме СССР "Жестокий романс" отдала свое сердце?

а* — Паратольц

б* — Паратов

в* — Паратольский

г* — Паратолькин

4. Эти персонажи киноклассики СССР "Дело было в Пенькове" носят имена...

а* — Антон и Матрона

б* — Матфей и Антея

в* — Матвей и Антонида

г* — Матвей и Антонина

5. Этот кадр из советского кинопроекта "Мосфильма" 1957г. с названием...

а* — Любовница

б* — Любовь земная

в* — Любочка

г* — Влюбленность

Смотрим и проверяем ответы на тест о любовных парах Советского кино

1 >> а: Калугина и Новосельцев

2 >> в: Строителей

3 >> б: Паратов

4 >> г: Матвей и Антонина

5 >> б: Любовь земная