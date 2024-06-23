"Я не стеснялась": Бабкина не стала скрывать, чем зарабатывала в юности | Знают только избранные

Пугачева заявила о приезде Тесты Глюк'oZа начала жизнь с чистого листа Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Пятница 2 августа

11:41ТЕСТ по фильму "Золушка" с Раневской: проверяем внимание к деталям 11:31С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом 10:58"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень 10:31"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг 10:17Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала 09:14Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная 04:42Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала 00:45Открылся неизвестный факт о Кейт Миддлтон: она больна с детства 21:30Кушанашвили сразу рванул на работу после госпитализации из-за рака 21:11Главный в ее жизни: в Сеть попали уникальные снимки любимого мужичины Волочковой 20:34Молодая избранница Ди Каприо показала кольцо на безымянном пальце 19:46Глюкоза объявила о принятом решении после позора в Красноярске 19:14Дана Борисова подробно рассказала о лечении публично опозорившейся Глюкозы 18:35"Уважаю его позицию": Садальский спел дифирамбы хающему Россию Данилко 17:54"Разрушают организм": 58-летняя Наталья Штурм страдает от невыносимой боли 17:35Появление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 16:57Ургант решил вернуться на сцену после долгого молчания: где и как это произойдет 16:26Кети Топурия родила третьего ребенка: сообщила пол и имя 16:18Измотанная тяжким трудом Бузова залезла в бассейн к толпе оголенных мужчин 15:35Что происходит на могиле цинично убитой в подъезде Галины Старовойтовой 14:45Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России 14:11У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество 13:58Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса 12:53Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало недовольство горожан 11:40Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит 11:10Глюкоза пошла на важный шаг перед госпитализацией в рехаб 09:59Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 09:52"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество 08:48Сбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием 04:33Сын Джоли разбился в аварии 00:21Холостяк Криштиану Роналду всех обманывал: что скрывал знаменитый футболист 21:47Шансы 75-летней Пугачевой вернуться на большую сцену свели к нулю 21:02Джигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 20:52Харламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук 19:11Смерть близкого человека сильно ударила по принцам Уильяму и Гарри 18:10На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования 17:49Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве 17:09SHAMAN резко подорожал в разы на фоне затишья в карьере оскандалившейся Бузовой 16:59Как у Долиной: у Волочковой обнаружена покрывающая тело волдырями редкая форма аллергии 15:37Показавшую феноменальную растяжку Карпович предостерегли от участи Волочковой 15:36Нереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 14:23У Светличной обнаружили опухоль в мозге 13:18Появились новые подробности громкого развода основательницы "Вайлдберриз" Бакальчук с мужем 12:44ТЕСТ по фильмам с Людмилой Гурченко: вспоминаем роли и цитаты 12:10Публика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 11:09Вайкуле собрала на слете иноагентов и беглецов 100 миллионов 10:48"Я не помню два дня": Глюкоза упрекнула Лолиту в своем невменяемом состоянии 10:14Зверев обнародовал пикантные подробности половой жизни 62-летней Сябитовой 10:00Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая 08:40Галкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Я не стеснялась": Бабкина не стала скрывать, чем зарабатывала в юности | Знают только избранные

"Я не стеснялась": Бабкина не стала скрывать, чем зарабатывала в юности | Знают только избранные
3521

Надежда Георгиевна Бабкина сияет на небосклоне отечественного искусства подобно звезде первой величины. Народная артистка России, лауреат Государственной премии Российской Федерации, профессор, основатель и бессменный руководитель театра "Русская песня" – ее титулы и звания подобны изысканным драгоценным изделиям, венчающим талант этой выдающейся персоны. Ее композиции – "Казачка Надя", "Москва златоглавая", "Счастливая звезда"– давно стали народными, их поют и любят миллионы. Но только избранные знают, каким тернистым был путь легенды российской культуры.

❝Я не стеснялась❞, – с присущей ей прямотой заявляет Надежда Георгиевна, вспоминая первые шаги на творческом поприще.

1969 год. Астрахань. Молодая Надя, студентка музыкального училища, устраивается на работу… солисткой-вокалисткой в Областное управление кинопроката. Да, именно там, в полумраке фойе кинотеатра, началась ее карьера.

Подобная история, безусловно, не могла бы не вызвать некоторого смятения в умах тех, кто, будучи пленен сиянием чужого дарования, не всегда способен постичь сложность и противоречивость творческого пути:

На́дька, ах ты ж На́дька! У́ш хи́трая ты лиса́! Ма́менька с па́пенькой её, зна́чит, в золоте́ купа́ли, а она́, гляди́-ка, уже́ль в кула́чки дене́жки гребёт! Ишь ты, ча́во у́думала – в ки́не-то горла́нить! На́ тебе́, наро́ду на по́смешище! Билете́ршей бы пошла́, ко́ли ру́ки че́шутся! .

Так могли бы воскликнуть они, забывая, что и бриллиант, прежде чем засиять всеми гранями, нуждается в огранке...

Каждые выходные, за полчаса до начала сеансов, Надежда выходила на импровизированную сцену. Ее голос, чистый и звонкий, как колокольчик, разносился по фойе. И, казалось, даже строгие афиши на стенах на мгновение оживали, завороженные чарующим вокалом.

❝Люди садились на стулья перед небольшой эстрадой в ожидании конца предыдущего сеанса. Я пела, мне аплодировали❞, – вспоминает Надежда Георгиевна в своей книге ‹Модная народная›.

А после, когда распахивались двери кинозала, она продолжала петь уже для новых зрителей. И здесь, как и следовало ожидать, не преминули бы разыграться оживленные дискуссии, где под покровом изысканных формулировок, пронизанных едкой иронией и плохо скрываемой завистью:

＂ Ишь ты, не стесня́лася она́! В ки́не, ска́зываешь, пе́ла? А одё́жки-то отке́ль? Дык папа́шенька-то ё́ный, Гео́ргий, у нас в колхо́зе пе́рвым по́сле Ильича́ ходи́л! Да и мама́ша, Тама́рка-то, не ина́че как из княги́нь каки́х! Ку́харка, говоря́т, у них дома́ вся́ко ку́шанье подава́ла! Вот и жи́ли они́ припева́ючи, не то, што мы с тобо́й, лю́ди рабо́чие＂.

Но Надежда, глухая к несправедливым упрекам, продолжала упорно трудиться. Ведь она чувствовала: ее предназначение – большая сцена, а кинотеатр – лишь первая ступень к вершинам славы. И слава не заставила себя ждать! Сегодня Надежда Георгиевна Бабкина – не просто народная любимица, но и влиятельная фигура в мире искусства. Ее театр "Русская песня" – настоящая кузница талантов, а телевизионные проекты с ее участием пользуются неизменным успехом у публики.

Но, увы, даже такой яркой и влиятельной женщине не удалось избежать разочарований в личной жизни. Ее единственный брак с Владимиром Заседателевым рухнул, словно карточный домик, обнажив горькую правду измены и предательства. И даже нынешний, многолетний союз с Евгением Гором, не увенчался браком.

Э́ко го́ре го́рькое, ра́зи ж э́то беда́ – всего́ разо́к-то за́муж выска́кивала! Да у не́й жи́сть-то – са́харная голова́! И дене́г, видать, ку́ры не клю́ют, сла́ва до са́мой Москвы́ дошла́, и Евге́ша Гор ря́дом кру́тится, как кот вокру́г смета́ны! А ко́ли ба́бы не бре́шут, так у не́й ещё и Серёжка како́й-то прижива́ется, рекла́мщик то бишь! Душа́-челове́к! На́дьку на́шу, как цари́цу, леле́ет, в рот ей загля́дывает! Вот ей и мужчи́на, а не како́й-то там певу́н горлопа́нистый! А гла́вное – сыно́к, сноха́, внуча́тки! Ну е́жли э́то не сча́стье, дык я́, ста́рая, ничего́ не понима́ю!

❝У нас, деревенских, с нашей непосредственностью, есть такая отличительная черта: тебе от ворот поворот, а ты все равно опять в ворота❞, – вещает казачка Бабкина.

~ У кого много дел впереди, тот назад не оглядывается ~

Телеграм канал

23 июня 2024, 15:23
Кадр YouTube / @otkroitedavid
Надежда Бабкина „Модная народная” / Редакция✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"С ума сошли?": Надежда Бабкина выдала подноготную Марии Шукшиной

Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria

По теме

Пугачева, Лолита, Сябитова и Пьеха: чья пенсия больше
Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

ТЕСТ по фильму "Золушка" с Раневской: проверяем внимание к деталям

ТЕСТ по фильму "Золушка" с Раневской: проверяем внимание к деталям
Советский черно-белый художественный фильм-сказка "Золушка" был снят на киностудии "Ленфильм" режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро по сценарию Евгения Шварца. С 1947 года она остается любимым у зрителей. Давайте вспомним его вместе! 1.

С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом

С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом
Светлана Кузнецова дважды побеждала на турнирах серии Большого Шлема. Она – бывшая вторая ракета мира в одиночном разряде и третья ракетка в парном разряде. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на премьере спортивной драмы Евгения Стычкина "Игры" (с 3 августа на "Кинопоиске"). Светлане Кузнецовой 39 лет.

"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень

"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень
Ксения Бородина удивила своих поклонников. Ксению Бородину не так давно начали подозревать в новом романе.

"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг

"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг
В Москве состоялась премьера сериала "Игры", посвященного Олимпиаде-80. На "Кинопоиске" он будет доступен с 3 августа. Уже сегодня понятно, что это самый масштабный и ожидаемый фильм видеосервиса. О съемках корреспонденту "Дни.ру" рассказал режиссер Евгений Стычкин. Летние Олимпийский игры 1980 года готовились шесть лет.

Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала

Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала
Иосиф Пригожин выразил беспокойство по поводу сохранения семьи. Иосиф Пригожин давно знаком с мужем владелицы маркетплейса Wildberries Владиславом Бакальчуком, который переживает непростую семейную ситуацию.

Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная

Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная
Что случилось с Григорием Лепсом? Григорий Лепс недавно вернулся из Бодрума, где отдыхал со своей 18-летней невестой Авророй Кибой.

Выбор читателей

01/08ЧтвМогила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 31/07СрдПублика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 01/08ЧтвПоявление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 31/07СрдДжигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 31/07СрдНереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 31/07СрдХарламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук