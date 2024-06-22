Хитам – нет, памперсам – да! Сати Казанова сменила "Фабрику звезд" на "фабрику детей". Отнюдь не как все: певица выбрала исключительный путь к материнству.

В феврале этого года стало известно, что 41-летняя певица Сати Казанова, экс-солистка группы "Фабрика", ждет первенца. Будущая мама, популярная благодаря таким хитам, как "Про любовь" и "Рыбка", состоит в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо уже почти семь лет.

Пульсирующая радость нового начала... Таинство, в котором переплетаются трепет и страх, надежда и сомнение. Рождение жизни всегда чудо, неподвластное логике и расчету. Оно напоминает нам о том, что в мире есть нечто больше, чем мы сами, нечто вечное и непостижимое.

Ну что тут скажешь, молодцы! Дети – это прекрасно, это же такие милые карапузики, особенно, когда спят или смеются Главное, чтобы малыш был здоров, а остальное приложится.

Супруги не скрывают, что последние пять лет прилагали все усилия для того, чтобы их семья пополнилась. "Мы с мужем никогда не опускали руки, верили, что станем родителями, когда этому суждено случиться", – поделилась Сати Казанова в интервью изданию ProZvezd. Помимо медицинских обследований и консультаций, певица практиковала аюрведическую чистку, считая, что именно она положительно повлияла на ее организм.



Материнство... Грандиозный спектакль природы, где женщина становится проводником между мирами. В ее теле зарождается Вселенная, пульсирует бесконечность, разрушая все преграды и условности. В этом акте творения она обретает истинную силу и красоту, становясь единым целым с вечностью.

Как пить дать — очередная знаменитость пытается выжать хайп на беременности. И как мы без этого жили. Как будто это что-то уникальное! Некоторым в 41 год уже пора внуков нянчить, а не пеленки стирать. Да и брак этот – кто даст ему гарантию? Сегодня любовь-морковь, а завтра – развод и дележка имущества. Алсу уже по полной огребла.

Что же касается данного вопроса, следует подчеркнуть следующее: в рамках заданной парадигмы каждый индивид волен самостоятельно определять временные и прочие параметры собственной жизненной стратегии. При этом наивысшей ценностью является право на жизнь, закрепленное в Конституции РФ.



История артистки Сати Казановой – лишь одна из многих, подтверждающих, что материнство возможно в любом возрасте. Так, недавно пятого ребенка родила 40-летняя актриса Глафира Тарханова. Готовится стать мамой и 24-летняя дочь радиоведущей Аллы Довлатовой. В то же время о материнстве мечтают 38-летняя телезвезда Ольга Бузова и 44-летняя поп-исполнительница Анна Семенович. Блогер Виктория Боня, уже воспитывающая 12-летнюю дочь, задумывается о приемном ребенке.

Таинственное колесо сансары... Вращаясь, оно несет нас сквозь жизнь, сквозь радость и страдание, встречи и расставания. И лишь одно остается неизменным – любовь. Любовь, которая дает силы жить, творить, рождать новые жизни. Любовь, которая есть истина и путь.

А вообще, каждый сам решает, когда и как ему жить! Главное – быть счастливым и в гармонии с собой. 😉✌️

A presto, amici! Чтобы приготовить котлеты еще лучше, лучше их делать по рецепту «Дни.ру»? Mamma mia, какой вкус! Bellissimo!

