Пластическая хирургия: фатальные ошибки пациентов

Пластическая хирургия стала настолько распространена и привычна, что пациенты кабинетов эстетической медицины мало задумываются о возможных рисках и последствиях своих желаний. Несмотря на информацию о негативных случаях, все меньше людей испытывают страх перед косметическими процедурами, некоторые пациенты настаивают на желанной манипуляции вопреки рекомендациям хирурга. Сегодня уже сформирован тренд, который неуклонно распространяется. При этом врачи настойчиво напоминают: операция всегда остаётся опасным вмешательством, поэтому важно ознакомиться с потенциальными рисками и осложнениями, прежде чем решиться изменить внешность.



Когда доктор прописал



Пластика бывает разной: одно дело, когда речь идет о реконструктивной хирургии, и другое – об эстетической. Разница между ними существенная.

Пластическая хирургия – это операции, изменяющие аномалии человеческого тела. Первоначальная цель этой специфической области хирургии – вернуть форму тому, что было повреждено или деформировано. Первые пластические вмешательства были проведены для восстановления частей тела или тканей, если те были травмированы и лишены функциональности из-за врожденных патологий или в результате несчастных случаев. Иначе говоря, пластическая хирургия применялась исключительно для устранения различных дефектов и увечий.

Реконструктивные пластические операции и сегодня помогают устранить деформации и нарушения целостности кожи или органов. Подобное вмешательство даёт пациенту возможность избавиться от серьезных врожденных либо приобретенных физических дефектов (расщелины верхнего нёба – заячьей губы, родимых пятен на лице, шрамов и увечий после несчастных случаев), которые зачастую очень сильно влияют на настроение пациента и сказываются на его психическом здоровье. Часто Реконструктивные операции жизненно необходимы и делаются по назначению врача. Например, если человек пострадал в результате аварии, травмы или при пожаре. Иногда пациенты нуждаются в пластической коррекции кожи и фигуры после значительного похудения, а также женщины после родов – эти случаи находятся уже на стыке восстановительной и эстетической пластики.

С развитием хирургии, в том числе и пластической, стали делаться попытки выполнять операции ради изменения внешнего вида. Начало им было положено еще в XIX веке. Сегодня же все большее число людей – сначала женщин, а теперь и мужчин – считают коррекцию несовершенств нормой и всё чаще обращаются за помощью в клиники.

Так, в Бразилии стало модно в качестве подарка дарить к совершеннолетию пластическую операцию. А в США хорошим подарком к рождению ребёнка считается «послеродовый комплекс»: помимо уходовых принадлежностей и услуг няни туда входит липосакция и маммопластика для женщины.

Стремление к идеалу или неуверенность?

Желание улучшить свою внешность часто объясняется не только стремлением человека к эстетическому совершенству, но и неуверенностью в себе. С помощью пластики люди хотят восстановить прежний вид после травмы, болезни или избавиться от своих особенностей.

В настоящее время значительное социальное давление стало создаваться за счет средств массовой информации, которые внедряют стандарты красоты и успешности. Желание соответствовать навязанным стереотипам, невысокая самооценка и стремление к социальному приятию подталкивают множество людей к порой необоснованному изменению своей внешности.

При этом положительное психологическое воздействие пластики никто не умаляет, она зачастую становится эффективным инструментом эмоционального исцеления после травматичных происшествий. Если пострадавший избавляется от физических аномалий и шрамов, то на фоне эмоционального исцеления восстановительные процессы после пережитого стресса проходят значительно быстрее.

Внешние эстетические изменения "ради красоты" также положительно влияют на психологическое состояние человека: улучшают самовосприятие, повышают степень уверенности в себе, укрепляют общий позитивный настрой и расширяют возможности.

При этом нельзя забывать о рисках увлечением пластической коррекцией для психики. Они в первую очередь связаны с излишним вниманием человека к внешнему виду и завышенными, нереалистичными ожиданиями. Таких клиентов после операции может ждать разочарование. Ставка на пластическую хирургию как инструмент решения психологических проблем может обернуться эмоциональным истощением, глубоким недовольством, тяжелым отношением к физическим изменениям, нетерпению в период адаптации и депрессией. В крайних случаях у человека может возникнуть зависимость от эстетических изменений внешности.

Поэтому подготовка со стороны врача и пациента в предоперационное время должна быть максимально ответственной и продуктивной.

Красота против "жертв"

В массовом понимании "пластика" давно перешла из разряда медицинских процедур в разряд прихотей. Немногие будущие клиенты клиник эстетической хирургии в полной мере осознают, что у всех манипуляций есть противопоказания. Один из признаков компетентности медицинского специалиста – предостережение о недопустимости хирургических вмешательств в ряде случаев. Здесь ответственность у врача и пациента обоюдная: медик должен предупредить о рисках и запретах, а его клиент – без утайки предоставить полную информацию о своем здоровье.

Речь идет как о постоянных, так и о временных противопоказаниях. Их определяют пластический хирург и лечащий врач. Абсолютными противопоказаниями становятся серьёзные заболевания: онкология, сахарный диабет, любая степень гемофилии (несвертываемости крови), аллергические реакции на медицинские препараты, хронические болезни.

Относительные противопоказания могут со временем устраняться: это инфекции разной этиологии, возраст до 18 лет, период менструации у женщин, большой стаж курильщика (никотиновая зависимость), возраст после 65 лет (однако при хороших анализах пациента решение в этом случае может быть положительным), склонность к келоидным рубцам.

Абсолютные противопоказания означают, что пациенту ни при каких обстоятельствах нельзя проводить пластическую операцию. Замалчивание пациентом имеющихся проблем чревато серьёзными последствиями не только для внешности, но иногда и для самой его жизни. Относительные противопоказания не являются пожизненными, и при изменении обстоятельств манипуляция может быть проведена.

Другой признак профессионализма пластического хирурга – тщательный сбор анамнеза пациента: информация о наличествующих у него хронических заболеваниях, аллергических реакциях, проведение актуальных анализов, оценка психологического состояния пациента и как следствие – комплексная подготовка, а при необходимости – подготовительная и послеоперационная терапия.

Никто не застрахован

Риск осложнений при проведении пластических операций можно свести к минимуму. Но даже при самой ответственной подготовке он остается. Одно из самых популярных вмешательств – ринопластика, изменение формы носа. Врачебная ошибка или недобросовестность могут привести к нарушениям кровообращения в тканях слизистой оболочки носа, повлечь за собой ее разрастание и воспаление.

Вторая по популярности операция – маммопластика, улучшение формы груди. Нарушения технических алгоритмов операции или неверно подобранные имплантаты могут обернуться тяжелыми осложнениями: деформации груди, её провисанию, подкожному перемещению имплантированной части.

При операционных подтяжках лица также возможны неудачи. Если будет затронут лицевой нерв (а такое случается, даже знаменитости не застрахованы от неверного движения скальпеля или нетипичного расположения нерва), то лицо может ассиметрично перекоситься, глаз – перестать нормально закрываться, бровь – опуститься, уголки рта – искривиться. Особенно тяжелыми считаются осложнения, если начинают приподниматься уголки рта, открывая зубы.

При неправильно проведенной коррекции век (блефаропластике) их края могут начать искривляться – заваливаться или выворачиваться.

Самыми опасными считаются осложнения, которые происходят на фоне недостоверной информации пациента о своем здоровье, либо те, которые невозможно предусмотреть. Так, при липосакции – избавления тела от лишнего жира – может случиться эмболия: небольшой сгусток жировой ткани попадает с кровью в сосуд и закупоривает его. Подобным образом развивается легочная жировая эмболия: комочек закупоривает один из сосудов, расположенных в легких. При этом исход может быть самым тяжелым, вплоть до летального.

Решение принимает врач

Сегодня пластические операции, изначально появившиеся для помощи после травм или коррекции врожденных патологий, стали частью огромной индустрии красоты. Это не значит, что желание улучшить свою внешность должно являться определяющим для человека, он должен знать о всех последствиях, которые могут возникнуть при определенном стечении обстоятельств.

Для обеспечения наилучших результатов необходимо тесное сотрудничество врача и пациента: со стороны специалиста – готовность оценить риски и пользу от будущих манипуляций, со стороны клиента – откровенность и предоставление полной информации о своем здоровье.

Пациент должен осознать заранее, что ответственность лежит на оперирующем хирурге. И в каждом конкретном случае решение, проводить ли хирургическое вмешательство, отложить его на время или вовсе отказаться, остается за врачом — только хирург, но никак не пациент может определить объем предстоящей работы, её сложность и потенциальные риски.