Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей

Натали раскрыла тайну смерти мужа Тесты Лазарев публично поглумился над Кудрявцевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Суббота 7 декабря

00:39Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей 16:54 Журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ 16:42Терпящей крах карьеры Меган Маркл объявили бойкот в Голливуде 14:22Создатель "Миража" Соколов раскрыл подробности съемок фильма о группе 12:36Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери 11:06Куда сходить в Москве: афиша c 11 по 18 декабря 10:26Тест для внимательных: какой из этих культовых советских фильмов является лишним? 06:02Как правильно готовить яйцо пашот: получится даже у новичка 03:27Хилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее новорожденной дочери 00:26ТЕСТ: только всесторонне развитый человек знает окончание этих фраз 22:02Тест: попробуйте узнать всех звездных животных из кино СССР по кадру 20:23Жизнь 51-летнего Шнурова кардинально изменилась после развода с молодой женой 19:38Гагарина категорически запретила сыну думать о свадьбе: У него еще много времени 17:47Драгоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни Лолиты 16:25В музее героизма на ВДНХ покажут анимированный фильм о героях и их подвигах 16:12"Течет ручей": 65-летняя Надежда Кадышева восхитила цветущим видом 15:39Найденного в подъезде с проломленным черепом Щербакова готовят к операции 14:02Героизм касается не только боя, но и спорта: Клецков – о музее героизма на ВДНХ 13:55Фигурист Костомаров взял семью и уехал из России 11:53"Бываю дома всего 3-4 дня в месяц": Колдун объяснил разлуку с женой обилием работы 11:15Москва вошла в тройку мировых лидеров среди мегаполисов по удобству жизни 11:08Борьба со стрессом и тревогой: три лучших чая для успокоения 10:06"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой 09:56Агата Муцениеце опозорилась на публике в компании дочери 08:52Упавший на лестнице актер Борис Щербаков не выходит на связь 06:29Дневной рацион во время поста: рецепты завтрака, обеда и ужина 03:11Соседов высказался об изменениях жизни Пугачевой: Она сама уничтожила себя 00:21Принц Гарри прокомментировал слухи о разводе с Меган 21:02Эмбер Херд ждет второго ребенка после нашумевших судебных разбирательств с Джонни Деппом 18:27Лазарев публично поглумился над набравшей вес Кудрявцевой: Надо меньше есть 18:08Ударившегося головой Щербакова госпитализировали в Москве после падения на лестнице 17:55В Московской области младенцев выписывают из перинатальных центров в костюмах "декабрят" 17:10Выставку Третьяковки в восстановленном павильоне ВДНХ №1 посетили 10 тыс. гостей 16:54Представлен один из первых крупных проектов, снятых в "Москино" – Миронов 15:32Нажившей финансовые проблемы после "голой" вечеринки Ивлеевой пришлось раскошелиться 14:49Грушевский раскрыл причину поведения Галкина* за границей 13:41Проект "Зима в Москве" приглашает покататься на коньках вместе с "аристократией" 11:47В кинопарке "Москино" пройдет масштабная реконструкция битвы за Москву 11:40Собянин: Следующую очередь Троицкой линии метро планируется открыть в 2025 году 09:44Экзотическое блюдо с доступными ингредиентами: мексиканская тортилья с гуакамоле и фасолью 09:29ТЕСТ: угадай советский мультфильм по одному кадру 08:33Натали раскрыла тайну смерти своего мужа 06:09Стало известно, какую пенсию получают российские артисты: Это несправедливо 03:20Запеканка "как в садике": простой и вкусный рецепт 00:21Только истинный знаток русского языка сможет набрать в нашем тесте хотя бы 6/7 правильных ответов 22:13Стали известны подробности тайного приезда Ренаты Литвиновой в Москву 21:20Кропотливо ухаживающая за собой Тодоренко откровенно заговорила об уколах красоты 19:24"После голой вечеринки": Собчак подняли на смех за натянутые на затылок кружевные "трусы" 18:20Верник с сыном и звезда "Сватов" приняли участие в съемках сериала "ВИА "Васильки" 17:31В кинопарке "Москино" состоится премьера грандиозного исторического спектакля
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей

Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей
228

На недавнем государственном приеме в честь визита эмира Катара в Лондоне Кейт Миддлтон удивила всех, сменив наряд прямо во время выполнения своих королевских обязанностей. Принцесса Уэльская стала центром внимания благодаря своему безупречному стилю и элегантности, продемонстрировав два совершенно разных образа в течение одного дня.

Первый наряд, который Кейт выбрала для приветствия правителя Тамима, представлял собой приталенное платье-пальто. Это стильное решение было выполнено в насыщенном оттенке бургунди, что неслучайно: цвет отсылал к флагу Катара, одна из половин которого имеет темно-бордовый оттенок.

Платье украшали черные пуговицы и расклешенные детали, напоминающие лацканы. К образу принцесса добавила сумку и элегантные сапоги на высоком каблуке, завершив его изысканной шляпкой. Этот наряд стал символом уважения к культуре и традициям гостей.

Однако настоящая интрига разразилась позже, когда Кейт направилась в картинную галерею. Внимательные поклонники заметили, что она сменила одежду на длинное платье с поясом и золотыми пуговицами. Вместо высоких сапог принцесса выбрала стильные замшевые лодочки.

Некоторые предположили, что второе платье было просто надето под первое, однако оба наряда имели облегающий фасон, что делает такую версию маловероятной. Скорее всего, Кейт действительно переодевалась, чтобы создать новый образ для продолжения мероприятия.

Несмотря на смену наряда, некоторые элементы оставались неизменными. Принцесса продолжала носить культовое ожерелье, которое ранее принадлежало Елизавете II. Это драгоценное украшение состоит из четырех жемчужных нитей и крупной бриллиантовой застежки, созданной ювелирным домом. Оно было подарено покойной королеве японским правительством. Также на Кейт были серьги, полученные от правителя Бахрейна в 1947 году в честь ее свадьбы с принцем Филиппом.

Дополнял образ изящный бордовый берет из войлока от британского модного дома, известного своими шляпками ручной работы. Смена нарядов во время официальных мероприятий подчеркивает не только стиль Кейт Миддлтон, но и ее способность адаптироваться к различным обстоятельствам, оставаясь при этом символом элегантности и утонченности.

Шоу-бизнес в Telegram

8 декабря 2024, 00:39
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Marie Claire✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Королева Камилла против Кейт Миддлтон: что известно о конфликте двух королевских особ

Принц Уильям рассказал о необычном увлечении Кейт Миддлтон

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Терпящей крах карьеры Меган Маркл объявили бойкот в Голливуде

Терпящей крах карьеры Меган Маркл объявили бойкот в Голливуде
Меган Маркл в очередной раз оказалась в центре внимания. На этот раз не только благодаря своей связи с принцем Гарри, но и из-за растущего недовольства со стороны голливудской элиты. После ухода из королевской семьи в 2020 году Маркл стремилась наладить карьеру в индустрии развлечений, однако ее попытки столкнулись с серьезными препятствиями.

Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери

Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери
На прошедших выходных актриса Марина Зудина появилась на премьере клипа Филиппа Киркорова "Черная пантера" в компании своих детей – Маши и Павла, а также невестки. Все они были одеты в черное в соответствии с дресс-кодом мероприятия. Зудина, известная своим вниманием к внешности, не раз становилась объектом обсуждений в социальных сетях.

Хилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее новорожденной дочери

Хилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее новорожденной дочери
В сентябре Анна Хилькевич родила дочь Оливию. Анна Хилькевич, став матерью в третий раз в сентябре, посвятила все свое время заботе о новорожденной дочери.

Жизнь 51-летнего Шнурова кардинально изменилась после развода с молодой женой

Жизнь 51-летнего Шнурова кардинально изменилась после развода с молодой женой
Сергей Шнуров известен своей харизматичной личностью и уникальным стилем. Недавно певец стал гостем шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио". В рамках эфира он не только порадовал слушателей живым концертом, исполнив свои хиты, но и поделился интересными подробностями своей жизни с котом Федором, который стал настоящим спутником артиста.

Гагарина категорически запретила сыну думать о свадьбе: У него еще много времени

Гагарина категорически запретила сыну думать о свадьбе: У него еще много времени
Полина Гагарина запретила своему 17-летнему сыну Андрею думать о свадьбе с его девушкой Викторией Соломахиной, которая старше его на три года. Эта новость вызвала бурное обсуждение среди поклонников и СМИ. Певица поделилась своими мыслями по этому поводу.

Выбор читателей

06/12ПтнДрагоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни Лолиты 06/12Птн"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой 06/12ПтнФигурист Костомаров взял семью и уехал из России 06/12ПтнАгата Муцениеце опозорилась на публике в компании дочери 06/12ПтнЖизнь 51-летнего Шнурова кардинально изменилась после развода с молодой женой 06/12ПтнУпавший на лестнице актер Борис Щербаков не выходит на связь