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Среда 4 декабря

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"После голой вечеринки": Собчак поднял на смех за натянутые на затылок кружевные "трусы"

"После голой вечеринки": Собчак поднял на смех за натянутые на затылок кружевные "трусы"
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Вкус – он как деньги. Или есть, или нет. И даже наличие денег не спасает. Кажется, что Ксения Собчак – яркое воплощение этой истины.

Собчак любит носить одежду из серии "хоть стой, хоть падай" в стиле "тушите свет". Возможно, у нее в богатом доме нет зеркала, поэтому она не знает, насколько комично порой выглядит со стороны. А может, она специально надевает вещи, которые точно не оставят окружающих равнодушными – Ксения Анатольевна снова будет в центре внимания и все будут о ней говорить, писать. Как пели в мюзикле "Призрак Оперы": "Ведь любой ажиотаж благотворен для продаж!"

Очередной выход в свет Ксюши оказался фееричным. На презентацию клипа Филиппа Киркорова "Черная пантера" она надела кружевной чепец, больше похожий на кружевные трусы или чашку лифчика для очень тяжелой груди. Хотя казалось бы, откуда такой размер у человека с прыщиками... Впрочем, Ксюша подчеркнула как-то: "Она у меня маленькая, но, поверьте, очень удаленькая".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Почему-то вспомнилась песня одного иноагента: "Мне ужасно нравится как ты выглядишь в этой нелепой шапочке". А вот людям, судя по отзывам, эксцентричный вид Собчак по душе не пришелся. Кто-то даже сравнил ее с Шариковым в бинтах на голове из фильма Владимира Бортко "Собачье сердце".

Позубоскалил народ на славу: "Страшнее нет, страшнее не найдешь, хоть всю планету обойдешь", "Зачем носить все то, что категорически носить нельзя?", "Просто трындец – как будто в бассейн собралась", "После голой вечеринки решили трусы даже на голову надевать", "Кружевные трусы на голову – это когда денег много, и такая безвкусица, дальше только памперс", "Тот редкий случай, когда ничего не идет", "Чепец – это просто пипец на ее лице", "С Брухуновой пример берет".

Но Ксении Собчак все – божья роса. Не исключено, что может надеть и памперс, лишь бы не остаться незамеченной и снова блистать на элитных вечеринках. Туда ведь с царских времен принято приглашать фриков и шутов всех мастей для забавы публики.

Шоу-бизнес в Telegram

4 декабря 2024, 19:24
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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