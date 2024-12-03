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Вторник 3 декабря

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Отчаявшаяся вернуть сына Муцениеце встретилась с НЛО

Отчаявшаяся вернуть сына Муцениеце встретилась с НЛО
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Агата Муцениеце верит в существование пришельцев.

О встрече с НЛО не раз рассказывала певица Катя Лель. Эту историю обсуждали и в прессе, и в ток-шоу на ТВ. Общество при этом делится на две категории: тех, кто верит артистке и тех, кто высмеивает ее. Теперь же в подобном призналась другая знаменитость. Агата Муцениеце заявила, что несколько лет назад стала свидетельницей существования пришельцев.

По словам артистки, это случилось еще во время ее замужества с Павлом Прилучным. Муцениеце встретилась с НЛО во время отдыха в Греции. Тогда, сидя на пляже с мужем, она заметила над морем неопознанный летающий объект. Актриса уточнила, что не употребляла в тот день спиртное. Летающая тарелка двигалась быстрее самолета, затем немного повисела в воздухе и исчезла за горизонтом. Прилучный тоже видел инопланетян, как утверждает Муцениеце, но она уверена, что теперь будет это отрицать.

У Агаты Муцениеце и Павла Прилучного после развода не сложились дружеские отношения. На протяжении всего времени после расторжения брака бывшие возлюбленные участвуют в судебных заседаниях. Ранее актриса была недовольна суммой алиментов, которые отчисляет Прилучный на детей. Теперь звезда "Мажора" подал иск в суд, чтобы определить место жительства их детей Мии и Тимофея.

На одном из заседаний суд постановил пока оставить наследников с матерью, однако сын Прилучного с августа живет у него и не думает переезжать к матери. Девочка скучает по брату и иногда навещает его в новой семье отца. Агата уже отчаялась вернуть сына домой и очень тяжело переживает эту ситуацию.

Шоу-бизнес в Telegram

3 декабря 2024, 09:54
Агата Муцениеце. Фото: Youtube / @svetavokrugsveta
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

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