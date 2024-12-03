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Вторник 3 декабря

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Лев Лещенко назвал истинную причину развода Алсу и Яна Абрамова

Лев Лещенко назвал истинную причину развода Алсу и Яна Абрамова
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Лев Лещенко знает Алсу с раннего детства.

Развод певицы Алсу и Яна Абрамова стал самой горячей темой минувшего лета, которую не обсудил только ленивый. Однако некоторые звезды все же остались в стороне от этого события и старались не вмешиваться в чужие отношения. Так и Лев Лещенко, который очень близок к семье Алсу, через несколько месяцев впервые прокомментировал расставание финалистки "Евровидения-2000" с мужем.

Лев Валерьянович в разговоре с журналистами рассказал, что он долго не комментировал эту ситуацию, но Алсу ему не чужая. Исполнительница хита "Зима" развивалась на глазах у мэтра российской эстрады. Лещенко считает, что настоящей причиной разлада в семье Абрамовых стал не адюльтер одного из супругов, а просто люди исчерпали ресурсы своих взаимоотношений и зашли в тупик. По словам артиста, им стало сложно общаться друг с другом.

Лев Лещенко также сообщил, кого из супругов он поддерживает в этой истории. Кроме того, он надеется, что пара выяснила все отношения и оставила в прошлом обиды.

"Очень сложно судить, кто прав, а кто виноват. Я, конечно, целиком на стороне Алсу, поскольку знаю ее характер, принципиальность, честность, благородство", — рассказал журналистам певец.

Но Алсу и Ян Абрамов и не думали примиряться, ведь сейчас их объединяет долгоиграющее судебное дело по разделу совместно нажитого имущества. Ранее супруг предложил Алсу 2,5 миллиона рублей за то, чтобы не доводить эту историю до суда, но певица ответила отказом в надежде стать обладательницей половины семейных активов, которые оцениваются в два раза больше предложенной суммы.

Напомним, Алсу неоднократно давала понять, что причиной расставания с Яном Абрамовым стало его внимание к Анастасии Решетовой. Экс-возлюбленная Тимати лишь иронично реагировала на обвинения певицы, ни подтверждая, ни опровергая их.

После 18 лет брака у Алсу и Яна остались трое детей, которые, по словам певицы, все понимают и поддерживают ее во всем. Муж артистки, по мнению его адвоката Александра Добровинского, приложил все усилия, чтобы сохранить брак ради своих наследников, но Алсу не приняла ни одной его попытки.

Шоу-бизнес в Telegram

3 декабря 2024, 09:26
Лев Лещенко. Фото: Youtube / @otkroitedavid
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Фоторепортаж

Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

"Золотой голос России" Николай Басков и модель Виктория Лопырева.
Певица Анна Семенович.
Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия.
Певица Алсу.
Певица Кристина Орбакайте.
Певица Елка.
Ведущие церемонии Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.
Певица Таисия Повалий.
Певица Валерия.
Певица Наташа Королева.
Певица Полина Гагарина.
Певица Натали разбавила черно-серебристую гамму нарядов.
Певица Лена Темникова и вовсе вышла к зрителям в спортивном костюме.
Участница группы Iowa Екатерина Иванчикова.
Певица Анжелика Варум (за роялем Игорь Крутой).
Певица Вера Брежнева.
Легендарная артистка София Ротару.
Певица Нюша.
Певица Ани Лорак.

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