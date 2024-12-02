Кудрявцева на всю страну открыто заговорила о своей зависимости: Это уже какая-то болезнь

Лера Кудрявцева привлекла внимание общественности своим откровением о зависимости. Признание известной российской телеведущей и актрисы повергло людей в шок.

В рамках ток-шоу "Звезды сошлись" она поделилась забавной, но в то же время тревожной историей о своем увлечении, которое, по ее мнению, уже начинает принимать характер настоящей болезни. Кудрявцева отметила, что ее гардероб переполнен обувью, и она даже не решается подсчитывать количество пар, накопившихся за годы.

"У меня столько обуви, что я боюсь считать! — призналась она. — Даже на чердаке стоят коробки с новыми туфлями и ботинками". Несмотря на то что Лера регулярно отдает часть своей коллекции друзьям и знакомым, это не останавливает ее от покупки новых моделей. С каждым новым приобретением ее страсть к обуви только растет.

53-летняя телеведущая шутит о своей зависимости, сравнивая ее с синдромом сороконожки. "Я один раз надену пару, а потом просто раздаю. У меня в гардеробной уже не хватает места, и обувь стоит в коробках по всему дому. Это ужасно! Кажется, что это уже какая-то болезнь", — сказала она с улыбкой.

Знаменитость осознает, что ее увлечение может иметь негативные последствия, но при этом не может остановиться. Такое откровение стало неожиданным для многих поклонников Кудрявцевой, которые привыкли видеть ее всегда стильной и безупречно одетой. В то же время это показывает, что даже самые успешные и уверенные в себе личности могут сталкиваться с подобными проблемами.

Кроме того, недавно стало известно о здоровье ее шестилетней дочери Маши, которая заболела ветрянкой. Лера с юмором называет свою наследницу "рысью", подчеркивая тем самым свою любовь и заботу о ребенке.