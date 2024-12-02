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Понедельник 2 декабря

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Кудрявцева на всю страну открыто заговорила о своей зависимости: Это уже какая-то болезнь

Кудрявцева на всю страну открыто заговорила о своей зависимости: Это уже какая-то болезнь
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Лера Кудрявцева привлекла внимание общественности своим откровением о зависимости. Признание известной российской телеведущей и актрисы повергло людей в шок.

В рамках ток-шоу "Звезды сошлись" она поделилась забавной, но в то же время тревожной историей о своем увлечении, которое, по ее мнению, уже начинает принимать характер настоящей болезни. Кудрявцева отметила, что ее гардероб переполнен обувью, и она даже не решается подсчитывать количество пар, накопившихся за годы.

"У меня столько обуви, что я боюсь считать! — призналась она. — Даже на чердаке стоят коробки с новыми туфлями и ботинками". Несмотря на то что Лера регулярно отдает часть своей коллекции друзьям и знакомым, это не останавливает ее от покупки новых моделей. С каждым новым приобретением ее страсть к обуви только растет.

53-летняя телеведущая шутит о своей зависимости, сравнивая ее с синдромом сороконожки. "Я один раз надену пару, а потом просто раздаю. У меня в гардеробной уже не хватает места, и обувь стоит в коробках по всему дому. Это ужасно! Кажется, что это уже какая-то болезнь", — сказала она с улыбкой.

Лера Кудрявцева. Фото: Феликс Грозданов

Знаменитость осознает, что ее увлечение может иметь негативные последствия, но при этом не может остановиться. Такое откровение стало неожиданным для многих поклонников Кудрявцевой, которые привыкли видеть ее всегда стильной и безупречно одетой. В то же время это показывает, что даже самые успешные и уверенные в себе личности могут сталкиваться с подобными проблемами.

Кроме того, недавно стало известно о здоровье ее шестилетней дочери Маши, которая заболела ветрянкой. Лера с юмором называет свою наследницу "рысью", подчеркивая тем самым свою любовь и заботу о ребенке.

Шоу-бизнес в Telegram

2 декабря 2024, 15:55
Лера Кудрявцева. Фото: Феликс Грозданов
Программа "Звезды сошлись" на НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

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