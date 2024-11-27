Подвергшая свою жизнь риску Боня похвасталась подаренными другом часами за 2 миллиона

Виктория Боня отметила свой 45-летний юбилей с размахом. В преддверии праздника она решила порадовать себя покупкой роскошных часов стоимостью около двух миллионов рублей.

Однако, как оказалось, ей не пришлось раскошеливаться на желаемый аксессуар, так как его ей подарил близкий друг, с которым она недавно совершила восхождение в горы. На премьере фильма "Звезды в Сибири" Виктория с гордостью поделилась этой новостью.

Она рассказала, что всегда мечтала о часах, которые сейчас в тренде, и решила, что юбилей — отличный повод для такой покупки. "Я заслужила этот подарок", — отметила Боня, подчеркнув, что именно участие в горной экспедиции вдохновило ее на эту мысль.

Тем не менее, Виктория сделала акцент на том, что между ней и мужчиной, подарившим ей часы, существует лишь дружба. В своем интервью она объяснила, что они вместе ходили в горы и этот подарок стал для нее приятным сюрпризом. "Он сказал: "Не могу тебе не купить эти часы". Я ответила: "Конечно, можно!", — поделилась она своими впечатлениями.

Кроме того, Боня также коснулась темы воспитания своей 12-летней дочери Анджелины. Она рассказала, что девочка хочет поменять школу и предпочла бы домашнее обучение. Виктория отметила, что это желание у ее дочери возникло уже несколько лет подряд. "Она много времени проводит за телефоном и даже заказывает еду из "Макдональдса", — добавила ведущая.

В последние месяцы Боня активно занимается альпинизмом. В конце сентября она покорила свою первую восьмитысячную вершину — гору Манаслу. Вскоре после этого она вновь отправилась в Непал для подготовки к восхождению на Эверест. Этот опыт стал для нее не только физическим испытанием, но и эмоциональным. В горах Виктория пережила сильный стресс и ощутила "запах смерти", что заставило ее задуматься о рисках, связанных с таким экстремальным хобби.