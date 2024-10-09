Вскрылась истинная причина развода Бондарчука и Андреевой

Журналисты выяснили, что знаменитости уже полгода не живут вместе.

Пятилетний брак Федора Бондарчука и Паулины Андреевой дал трещину и все-таки распался. Стало известно, что режиссер и актриса приняли решение развестись. Правда, слухи о разладе в семье знаменитостей ходят уже на протяжении полутора лет. Масла в огонь подливает и сам Федор, который периодически появляется на публике в одиночестве и без обручального кольца.

Хотя еще каких-то пять лет назад Бондарчук был наповал сражен красотой Паулины и готов был отправиться за ней на край света. Его бывшая жена Светлана тоже оценила примечательную внешность девушки, о чем тут же поделилась с Федором. Впрочем, вовсе не Паулина стала причиной развода режиссера, просто к тому времени отношения сошли на нет.

Как только возникли разговоры о разводе пары Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, тут же стали рождаться и домыслы о причинах конфликта. Особо рьяные журналисты приписали вину в распаде семьи звезде сериала "Чистые", Софье Синицыной. Но эти слухи остались без подтверждения или опровержения. Однако близкие к Бондарчуку источники отрицают появление в жизни Федора другой женщины. Поговаривают, что он до сих пор хочет возродить отношения с Андреевой.





Благодаря друзьям режиссера вскрылась истинная причина развода звездной пары: разность в характере и темпераменте. Паулина предпочитает тихую семейную жизнь, она по натуре интроверт. А Федор в то же время привык к богемным тусовкам и вечному празднику. Так и случилось, что сейчас жена Бондарчука с сыном живет в Санкт-Петербурге, а он сам обитает в Москве. На развод пока не подали, так что, возможно, их отношения еще можно спасти.