Оскандалившийся хирург Хайдаров хочет помириться с певицей Славой по примеру Киркорова

Хирург Тимур Хайдаров заявил о своей готовности к примирению с певицей Славой. Такое заявление он сделал на премьере нового фильма "Руки Вверх!".



Хайдаров выразил надежду, что сможет последовать примеру Филиппа Киркорова, который недавно наладил отношения со Славой после их конфликта. "Следующий — я. Вот сейчас встречу — сегодня же помиримся", — заявил хирург, подчеркивая, что готов сделать первый шаг к восстановлению отношений. Он отметил, что эмоциональность женщин требует от мужчин инициативы в таких ситуациях.



Скандал начался летом прошлого года, когда Слава открыто выступила против Хайдарова в социальных сетях. Она рассказала о своих недовольствах по поводу результатов пластической операции, которая, по ее словам, оказалась неудачной. В ответ на это десятки женщин начали делиться своими негативными впечатлениями о работе хирурга. Среди них была и певица Любовь Успенская, которая также выразила недовольство результатами своих процедур.

Филипп Киркоров, в свою очередь, активно защищал Хайдарова в разгар конфликта. Певец отметил, что сам доверил хирургу свое лицо и тело и остался в восторге от результатов его работы. Его поддержка сыграла важную роль в общественном восприятии ситуации и помогла Хайдарову сохранить свою репутацию.

Теперь же Хайдаров надеется на примирение с Славой и считает, что важно оставить прошлое позади. Он акцентирует внимание на том, что такие ситуации требуют мужской инициативы и понимания. Певица и хирург могут встретиться в ближайшее время, и многие поклонники с нетерпением ждут новостей о возможном восстановлении их отношений.