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Понедельник 7 октября

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Постаревшая Боня сравнила восхождение на вершину горы с родами: В миллиард раз проще

Постаревшая Боня сравнила восхождение на вершину горы с родами: В миллиард раз проще
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Виктория Боня снова покоряет горные вершины и удивляет поклонников своими видеороликами.

Телеведущая Виктория Боня уже долгое время увлекается альпинизмом. Едва она перевела дух на земле, как снова отправилась ввысь. Но взятие новой вершины в этот раз оказалось весьма непростым. Звезда пожаловалась подписчикам, что больше суток покоряла гору и невероятно вымоталась. Это доказало и ее вмиг постаревшее и уставшее лицо, которое она продемонстрировала поклонникам. В видео она сравнила восхождение на вершину с родами.

"Родить ребенка без эпидуралки в миллиард раз проще", – заявила Боня.

Викторию Боню уже смело можно назвать профессиональной альпинисткой. Она покорила немало вершин. При этом все они требует правильно физического и ментального настроя, с чем телеведущая успешно справляется.

В сентябре этого года Виктория Боня впервые отправилась на Манаслу. Она поднялась на гору со второй попытки, но своим упорством и волей доказала, что даже невозможное возможно.

Тогда ей казалось, что это было самое сложное восхождение, но теперь выяснилось, что это далеко не так. Для выпускницы "Дома-2" восхождение на гору – это не про физическое достижение, а про духовное. Ведь только сильный духом человек способен побороть себя и преодолеть все свои слабости.

Про свое первое восхождение Боня написала так:

"Я посвящаю это восхождение всем женщинам, мы есть мягкая сила — любовь! И возможно абсолютно все, если ты себе это разрешаешь!"

Шоу-бизнес в Telegram

8 октября 2024, 00:12
Виктория Боня. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Лера Кудрявцева. Фото: YouTube / @sobchak
Наталья Фриске. Фото: YouTube / @muztv
Виктория Боня. Фото: YouTube
Алсу. Фото: YouTube

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