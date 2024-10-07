Покинувшая Россию молодая жена Петросяна объяснила отказ забирать с собой детей

Почему на могиле Чуриковой нет памятника Тесты Сергей Жуков рассказал о болезни Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагонеТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне "Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина"Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллионаЧто случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного герояТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя

Лента новостей

Понедельник 7 октября

22:02СМИ: Кейт Миддлтон готовится снова лечь в больницу из-за онкологии 21:51Покинувшая Россию молодая жена Петросяна объяснила отказ забирать с собой детей 20:03В деле о разделе миллиардного имущества Алсу и Абрамова возникли трудности 20:03В Москве подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС 19:11Губернатор Подмосковья открыл центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиевом Посаде 18:32Тест: угадайте советский фильм по кадру с ковром 17:48Почему Познер внезапно исчез из сетки Первого канала после заявленного возвращения 16:05Психолог откровенно рассказал о спасении Дианы Гурцкая после горькой утраты 15:39Делегаты BRICS+ Fashion Summit увидели достижения в области космонавтики на ВДНХ 12:15Бородина ужаснула публику своей внешностью: Постарела от испуга 11:22У москвичей появилась возможность погрузиться в мир кино 10:28Тест: угадайте, из какого советского фильма эта невеста 10:00Во время допроса Павел Дуров узнал большую тайну, которая привела к трагедии 09:37Рецепт легкого супа из тыквы, который оценит вся семья 08:55Сергей Жуков рассказал о смертельной болезни: дырка в животе 08:23Сын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны Чуриковой 04:05Классический рецепт борща с пампушками– за уши не оттащишь 00:18Звездные папины дочки: дети знаменитых отцов, кто они? 21:21Проблемы с дыханием после еды: в чем причина? 18:17Как живет Понаровская после смерти сына: концерт не стала отменять 15:25ТЕСТ: Знаете ли вы о селедке столько же, сколько мы – только единицы смогут ответить на все вопросы 12:05Рецепт безалкогольного глинтвейна: вот что согреет вас прохладным осенним вечером 09:155 звезд шоу-бизнеса, которые ярко светили, но трагически исчезли с небосклона 06:32Тест: вспомните продолжение этих русских пословиц и поговорок 03:25Рецепт идеального воскресного завтрака с пошаговым приготовлением 00:10Тест: вспомните название советского фильма про школу в СССР 21:05Запас крови в путешествии и два дня рождения: странные факты о жизни королевской семьи 18:06Почему мы боимся признаться в чувствах и не говорим прямо? 15:25Тест для любознательных: Откуда взялось это слово? 14:02Рвет и мечет: пасынок Апиной возмущен сериалом про группу "Комбинация" 12:13Неизвестные факты о Кэтрин, Герцогине Уэльской 09:145 октября – День учителя: звезды, которые имеют педагогическое образование 06:24Принц Уильям дарил Кейт Миддлтон роскошные подарки после рождения каждого ребенка 03:47Клава Кока устроила разборки с бывшей женой Мамаева на шоу ТНТ 00:1181 год назад родилась Инна Чурикова: интересные факты из жизни знаковой актрисы 21:30Кудрявцева взбесилась из-за обвинений своего молодого мужа 20:28ТЕСТ: Вспомни, что пропало из кадра культового советского фильма 19:35Бывшую жену SHAMANa застукали с Егором Кридом 18:37Настоящее осеннее блюдо – овощное рагу: просто и вкусный рецепт с пользой для здоровья 16:53Уехавшая Пугачева до сих пор наживается на россиянах 16:01Звезде "Гардемаринов" Харатьяну продали "китайца" в залоге 14:57Билеты на мероприятия кинопарка "Москино" можно купить онлайн 14:47Все выходные этой осени в кинопарке "Москино" пройдут в фестивальном формате 14:21ТЕСТ: угадайте фильм про Москву по строчке из звучащей в нем песни 13:39Тест: угадай советский фильм по цвету губной помады актрисы 12:50Как небольшая комната: стоимость шикарного гроба Вячеслава Добрынина поразила народ 12:19Этот легкий и свежий салат поможет сбросить лишние килограммы: простой рецепт на 5 минут 12:01"Не стесняясь взрослых!": публичный поступок старшего сына довел до слез Судзиловскую 12:00Актеры и режиссеры рассказали об уникальности декораций кинопарка "Москино" 11:23Задыхающегося Збруева экстренно госпитализировали в Москве
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Покинувшая Россию молодая жена Петросяна объяснила отказ забирать с собой детей

Покинувшая Россию молодая жена Петросяна объяснила отказ забирать с собой детей
137

Татьяна Брухунова отправилась в путешествие по Африке без детей. Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна объяснила свое решение.

35-летняя знаменитость уверенно заявила, что не считает нужным "таскать за собой" своих малышей на такие масштабные поездки. В своем блоге Татьяна объяснила, почему она решила оставить 4-летнего сына Вагана и 11-месячную дочь Матильду дома.

По словам Брухуновой, путешествие в Южную Африку — это не только возможность увидеть новые места, но и время для себя. Она отметила, что для маленьких детей такие длительные перелеты и смена часового пояса могут быть слишком сложными. "Какой смысл лететь ребенку 19 часов? Рушить режим, менять привычный уклад? Для чего?", — задалась вопросом Татьяна.

Находясь в Кейптауне, супруга юмориста успела посетить множество интересных мест: мыс Доброй Надежды, живописный район Бо-Каап и даже полюбоваться пингвинами и морскими котиками. Она поделилась впечатлениями о красоте этой страны, отметив, что Южная Африка не нуждается в фильтрах для фотографий — ее природа и культура настолько впечатляющи, что словами не передать.

Путешествие продлится 9 дней, и Брухунова уверена, что это время позволит ей не только насладиться отдыхом, но и вернуться к детям с новыми силами и вдохновением. Она считает важным иногда оставлять детей с близкими, чтобы иметь возможность перезагрузиться и заняться собой. Это решение вызвало разнообразные реакции у подписчиков: кто-то поддержал ее выбор, а кто-то осудил.

Шоу-бизнес в Telegram

7 октября 2024, 21:51
Евгений Петросян. Кадр: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Татьяна Брухунова поделилась интимным в день рождения мужа

"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a

СМИ: Кейт Миддлтон готовится снова лечь в больницу из-за онкологии

СМИ: Кейт Миддлтон готовится снова лечь в больницу из-за онкологии
Кейт Миддлтон придется снова лечь в больницу из-за онкологии. Несколько недель назад она объявила о завершении курса химиотерапии, что вызвало волну поддержки со стороны общественности. Однако, как стало известно, 21 октября Кейт ожидает госпитализацию для проведения дополнительных обследований и анализа состояния здоровья.

В деле о разделе миллиардного имущества Алсу и Абрамова возникли трудности

В деле о разделе миллиардного имущества Алсу и Абрамова возникли трудности
7 октября в Савеловском районном суде должно было пройти заседание по делу о разделе имущества Алсу и Яна Абрамова. Однако процесс был перенесен на 15 ноября. Александр Добровинский сообщил об этом, отметив, что обсуждение проходит в закрытом режиме.

Почему Познер внезапно исчез из сетки Первого канала после заявленного возвращения

Почему Познер внезапно исчез из сетки Первого канала после заявленного возвращения
Телеведущий Владимир Познер объяснил причину временного исчезновения своего нового документального проекта "Турецкая тетрадь" из эфира Первого канала. Журналист сообщил, что показ программы был перенесен на неделю из-за "путаницы", возникшей с трансляцией передач на Дальнем Востоке.

Психолог откровенно рассказал о спасении Дианы Гурцкая после горькой утраты

Психолог откровенно рассказал о спасении Дианы Гурцкая после горькой утраты
Психолог Станислав Самбурский считает, что семья станет важной опорой для певицы Дианы Гурцкая. Особенно в период горя после утраты мужа Петра Специалист отметил, что ее абхазские корни играют значительную роль в этом процессе, так как в абхазской культуре семейные связи имеют особое значение.

Бородина ужаснула публику своей внешностью: Постарела от испуга

Бородина ужаснула публику своей внешностью: Постарела от испуга
Ксения Бородина не смогла вынести новость о неисправности самолета. Райский отпуск Ксении Бородиной и ее избранника Николая Сердюкова подошел к концу.

Выбор читателей

06/10ВскТест: вспомните продолжение этих русских пословиц и поговорок 06/10ВскТест: вспомните название советского фильма про школу в СССР 06/10ВскКак живет Понаровская после смерти сына: концерт не стала отменять 07/10ПндСын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны Чуриковой 06/10ВскТЕСТ: Знаете ли вы о селедке столько же, сколько мы – только единицы смогут ответить на все вопросы 06/10Вск5 звезд шоу-бизнеса, которые ярко светили, но трагически исчезли с небосклона