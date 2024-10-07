Покинувшая Россию молодая жена Петросяна объяснила отказ забирать с собой детей

Татьяна Брухунова отправилась в путешествие по Африке без детей. Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна объяснила свое решение.



35-летняя знаменитость уверенно заявила, что не считает нужным "таскать за собой" своих малышей на такие масштабные поездки. В своем блоге Татьяна объяснила, почему она решила оставить 4-летнего сына Вагана и 11-месячную дочь Матильду дома.

По словам Брухуновой, путешествие в Южную Африку — это не только возможность увидеть новые места, но и время для себя. Она отметила, что для маленьких детей такие длительные перелеты и смена часового пояса могут быть слишком сложными. "Какой смысл лететь ребенку 19 часов? Рушить режим, менять привычный уклад? Для чего?", — задалась вопросом Татьяна.

Находясь в Кейптауне, супруга юмориста успела посетить множество интересных мест: мыс Доброй Надежды, живописный район Бо-Каап и даже полюбоваться пингвинами и морскими котиками. Она поделилась впечатлениями о красоте этой страны, отметив, что Южная Африка не нуждается в фильтрах для фотографий — ее природа и культура настолько впечатляющи, что словами не передать.

Путешествие продлится 9 дней, и Брухунова уверена, что это время позволит ей не только насладиться отдыхом, но и вернуться к детям с новыми силами и вдохновением. Она считает важным иногда оставлять детей с близкими, чтобы иметь возможность перезагрузиться и заняться собой. Это решение вызвало разнообразные реакции у подписчиков: кто-то поддержал ее выбор, а кто-то осудил.