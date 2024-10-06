Рецепт идеального воскресного завтрака с пошаговым приготовлением

В будние дни мы все торопимся на работу, запивая очередной бутерброд чашкой кофе или заливая молоком мюсли. Однако в воскресенье у каждого трудящегося есть законное право уделить этой процедуре несколько больше времени, чем обычно и разрешить себе немного поколдовать на кухне.
Блинчики, омлеты, бутерброды и брускетты – выбор велик. Сегодня мы подготовили для вас один из вкусных завтраков, с которым день начнется приятно.
ТОСТ С ЯЙЦОМ, ШПИНАТОМ ПОД СЫРНОЙ ШАПКОЙ И БЕКОНОМ
Ингредиенты
- Бекон – 6 ломтиков
- Яйца – 6 шт.
- Шпинат – 2 чашки (или другая зелень по вкусу)
- Сыр чеддер – 1/2 чашки (натертого)
- Хлеб для тостов – 6 ломтиков
- Масло сливочное – 2 ст. ложки
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Пошаговое приготовление
- Приготовление бекона:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Выложите бекон на противень и поставьте в разогретую духовку на 15-20 минут. Периодически переворачивайте бекон, чтобы он равномерно прожарился.
- Обжаривание шпината:
- Разогрейте большую сковороду на среднем огне.
- Добавьте немного масла и обжарьте шпинат до мягкости, примерно 3-5 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Отставьте в сторону.
- Запекание яиц:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Возьмите форму для запекания и смажьте ее маслом.
- Разбейте яйца по отдельным ячейкам формы. Слегка посолите и поперчите каждое яйцо.
- Запекайте яйца в духовке примерно 12-15 минут, пока белок не станет плотным, а желток останется жидким.
- Приготовление тостов:
- Разогрейте сковороду на среднем огне.
- Обжарьте хлеб с обеих сторон до золотистой корочки.
- Сборка завтрака:
- На каждый тост положите обжаренный шпинат, сверху добавьте запеченное яйцо и посыпьте тертым сыром. Рядом выложите пару ломтиков хрустящего бекона.
Подача
Подавайте завтрак сразу же, пока он горячий. Можно украсить свежей зеленью или добавить дополнительные ингредиенты по вкусу.