Рецепт идеального воскресного завтрака с пошаговым приготовлением

Устройте себе маленький праздник живота в выходной день.

В будние дни мы все торопимся на работу, запивая очередной бутерброд чашкой кофе или заливая молоком мюсли. Однако в воскресенье у каждого трудящегося есть законное право уделить этой процедуре несколько больше времени, чем обычно и разрешить себе немного поколдовать на кухне.

Блинчики, омлеты, бутерброды и брускетты – выбор велик. Сегодня мы подготовили для вас один из вкусных завтраков, с которым день начнется приятно.

ТОСТ С ЯЙЦОМ, ШПИНАТОМ ПОД СЫРНОЙ ШАПКОЙ И БЕКОНОМ

Ингредиенты

Бекон – 6 ломтиков

Яйца – 6 шт.

Шпинат – 2 чашки (или другая зелень по вкусу)

Сыр чеддер – 1/2 чашки (натертого)

Хлеб для тостов – 6 ломтиков

Масло сливочное – 2 ст. ложки

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Пошаговое приготовление





Приготовление бекона: Разогрейте духовку до 180°C. Выложите бекон на противень и поставьте в разогретую духовку на 15-20 минут. Периодически переворачивайте бекон, чтобы он равномерно прожарился.

Обжаривание шпината: Разогрейте большую сковороду на среднем огне. Добавьте немного масла и обжарьте шпинат до мягкости, примерно 3-5 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Отставьте в сторону.

Запекание яиц: Разогрейте духовку до 180°C. Возьмите форму для запекания и смажьте ее маслом. Разбейте яйца по отдельным ячейкам формы. Слегка посолите и поперчите каждое яйцо. Запекайте яйца в духовке примерно 12-15 минут, пока белок не станет плотным, а желток останется жидким.



Приготовление тостов: Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжарьте хлеб с обеих сторон до золотистой корочки.

Сборка завтрака: На каждый тост положите обжаренный шпинат, сверху добавьте запеченное яйцо и посыпьте тертым сыром. Рядом выложите пару ломтиков хрустящего бекона.



Подача

Подавайте завтрак сразу же, пока он горячий. Можно украсить свежей зеленью или добавить дополнительные ингредиенты по вкусу.