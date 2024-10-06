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Рецепт идеального воскресного завтрака с пошаговым приготовлением

Рецепт идеального воскресного завтрака с пошаговым приготовлением
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Устройте себе маленький праздник живота в выходной день.

В будние дни мы все торопимся на работу, запивая очередной бутерброд чашкой кофе или заливая молоком мюсли. Однако в воскресенье у каждого трудящегося есть законное право уделить этой процедуре несколько больше времени, чем обычно и разрешить себе немного поколдовать на кухне.

Блинчики, омлеты, бутерброды и брускетты – выбор велик. Сегодня мы подготовили для вас один из вкусных завтраков, с которым день начнется приятно.

ТОСТ С ЯЙЦОМ, ШПИНАТОМ ПОД СЫРНОЙ ШАПКОЙ И БЕКОНОМ

Ингредиенты

    • Бекон – 6 ломтиков
    • Яйца – 6 шт.
    • Шпинат – 2 чашки (или другая зелень по вкусу)
    • Сыр чеддер – 1/2 чашки (натертого)
    • Хлеб для тостов – 6 ломтиков
    • Масло сливочное – 2 ст. ложки
    • Соль – по вкусу
    • Перец черный молотый – по вкусу

    Пошаговое приготовление

    Фото: freepik.com

    • Приготовление бекона:
      • Разогрейте духовку до 180°C.
      • Выложите бекон на противень и поставьте в разогретую духовку на 15-20 минут. Периодически переворачивайте бекон, чтобы он равномерно прожарился.
    • Обжаривание шпината:
      • Разогрейте большую сковороду на среднем огне.
      • Добавьте немного масла и обжарьте шпинат до мягкости, примерно 3-5 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Отставьте в сторону.
    • Запекание яиц:
      • Разогрейте духовку до 180°C.
      • Возьмите форму для запекания и смажьте ее маслом.
      • Разбейте яйца по отдельным ячейкам формы. Слегка посолите и поперчите каждое яйцо.
      • Запекайте яйца в духовке примерно 12-15 минут, пока белок не станет плотным, а желток останется жидким.

      Фото: freepik.com

      • Приготовление тостов:
        • Разогрейте сковороду на среднем огне.
        • Обжарьте хлеб с обеих сторон до золотистой корочки.
      • Сборка завтрака:
        • На каждый тост положите обжаренный шпинат, сверху добавьте запеченное яйцо и посыпьте тертым сыром. Рядом выложите пару ломтиков хрустящего бекона.

        Подача

        Подавайте завтрак сразу же, пока он горячий. Можно украсить свежей зеленью или добавить дополнительные ингредиенты по вкусу.

        Шоу-бизнес в Telegram

        6 октября 2024, 03:25
        Фото: freepik.com
        Дни.ру✓ Надежный источник

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