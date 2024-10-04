Настоящее осеннее блюдо – овощное рагу: просто и вкусный рецепт с пользой для здоровья

Рецепт вкусного осеннего блюда – овощного рагу с курицей. Это блюдо получается очень сытным и ароматным благодаря сочетанию различных овощей и мяса.
Ингредиенты
- Куриное филе – 500 г
- Картофель – 4 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Цветная капуста – 300 г
- Кабачок – 1 шт.
- Томаты – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Растительное масло – для жарки
- Соль, черный перец – по вкусу
- Сушеные травы (тимьян, розмарин) – по вкусу
- Вода – 1 стакан
Приготовление
- Подготовка ингредиентов:
- Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки.
- Очистите картофель и нарежьте его кубиками.
- Очистите морковь и нарежьте ее кружочками.
- Лук нарежьте полукольцами.
- Болгарский перец нарежьте кубиками.
- Цветную капусту разделите на соцветия.
- Кабачок нарежьте кольцами.
- Томаты нарежьте кубиками.
- Очистите чеснок и измельчите его.
- Жарка:
- Налейте растительное масло в большую сковороду или кастрюлю с толстым дном.
- Обжарьте курицу на среднем огне до золотистой корочки, примерно 5-7 минут.
- Добавьте лук и морковь и продолжайте жарить, помешивая, еще 5 минут.
- Добавление остальных ингредиентов:
- Добавьте в сковороду картофель, болгарский перец, цветную капусту и кабачок.
- Хорошо перемешайте и обжаривайте все вместе еще 5 минут.
- Тушение:
- Добавьте в сковороду томаты, чеснок, соль, перец и сушеные травы.
- Влейте стакан воды и доведите до кипения.
- Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите на слабом огне до готовности картофеля, примерно 20-25 минут.
- Подача:
- Перед подачей проверьте, достаточно ли соли и специй. Если нужно, добавьте еще.
- Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.
Это блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Приятного аппетита!