Настоящее осеннее блюдо – овощное рагу: просто и вкусный рецепт с пользой для здоровья

Задыхающегося Збруева экстренно госпитализировали в Москве

Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве. Утром актер советского и российского кино почувствовал себя плохо – у него начались проблемы с дыханием. В результате он вызвал скорую помощь, которая оперативно доставила его в медицинское учреждение.