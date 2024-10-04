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Пятница 4 октября

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Настоящее осеннее блюдо – овощное рагу: просто и вкусный рецепт с пользой для здоровья

Настоящее осеннее блюдо – овощное рагу: просто и вкусный рецепт с пользой для здоровья
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Осенью нужно запасаться витаминами, поэтому овощное рагу – лучшая альтернатива БАДам.

Рецепт вкусного осеннего блюда – овощного рагу с курицей. Это блюдо получается очень сытным и ароматным благодаря сочетанию различных овощей и мяса.

Ингредиенты

  • Куриное филе – 500 г
  • Картофель – 4 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Цветная капуста – 300 г
  • Кабачок – 1 шт.
  • Томаты – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль, черный перец – по вкусу
  • Сушеные травы (тимьян, розмарин) – по вкусу
  • Вода – 1 стакан


Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов:
    • Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки.
    • Очистите картофель и нарежьте его кубиками.
    • Очистите морковь и нарежьте ее кружочками.
    • Лук нарежьте полукольцами.
    • Болгарский перец нарежьте кубиками.
    • Цветную капусту разделите на соцветия.
    • Кабачок нарежьте кольцами.
    • Томаты нарежьте кубиками.
    • Очистите чеснок и измельчите его.
  2. Жарка:
    • Налейте растительное масло в большую сковороду или кастрюлю с толстым дном.
    • Обжарьте курицу на среднем огне до золотистой корочки, примерно 5-7 минут.
    • Добавьте лук и морковь и продолжайте жарить, помешивая, еще 5 минут.
  3. Добавление остальных ингредиентов:
    • Добавьте в сковороду картофель, болгарский перец, цветную капусту и кабачок.
    • Хорошо перемешайте и обжаривайте все вместе еще 5 минут.
  4. Тушение:
    • Добавьте в сковороду томаты, чеснок, соль, перец и сушеные травы.
    • Влейте стакан воды и доведите до кипения.
    • Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите на слабом огне до готовности картофеля, примерно 20-25 минут.
  5. Подача:
    • Перед подачей проверьте, достаточно ли соли и специй. Если нужно, добавьте еще.
    • Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Это блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Приятного аппетита!

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4 октября 2024, 18:37
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