Задыхающегося Збруева экстренно госпитализировали в Москве

Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве. Утром актер советского и российского кино почувствовал себя плохо – у него начались проблемы с дыханием.



В результате он вызвал скорую помощь, которая оперативно доставила его в медицинское учреждение. На данный момент Збруев находится под наблюдением врачей, которые проводят необходимые обследования и лечение.

Стоит отметить, что 21 сентября в ту же столичную больницу была госпитализирована его дочь, 56-летняя Наталья Збруева. Она поступила с серьезным отравлением после того, как приняла большое количество таблеток. По словам родственников, состояние Натальи вызывало серьезные опасения, и они немедленно вызвали скорую помощь.

В семье Збруевых сложилась непростая ситуация — оба родителя сейчас находятся под наблюдением медиков. Актеры, известные своим талантом и многими запоминающимися ролями, сейчас сталкиваются с трудностями, которые волнуют их поклонников и близких.

Александр Збруев — это не просто артист, а настоящая икона киноискусства. Его карьера охватывает несколько десятилетий, и он успел сыграть в большом количестве фильмов, которые стали классикой. В то время как его дочь Наталья также имеет свои достижения в мире искусства, их совместные испытания сейчас вызывают большое беспокойство у зрителей и поклонников.



