Бледанс боится раскрывать личность своего любовника из-за болезненного провала

Теперь артистка предпочитает сохранять молчание о своем новом партнере. Она признается, что боится сглазить свое счастье, поэтому старается избегать подробных разговоров о своих отношениях.
"Честно говоря, я не хочу углубляться в детали. У меня был негативный опыт, когда я открыто делилась своей личной жизнью, и это не привело ни к чему хорошему. Хотя я не из робкого десятка, мне страшно говорить о своем возлюбленном. Могу лишь сказать, что он связан с моей сферой деятельности, но не является артистом. С ним я чувствую себя счастливой и удовлетворенной", — делится Эвелина с журналистами.
Несмотря на свои переживания в личной жизни, Бледанс демонстрирует уверенность и независимость. Она подчеркивает, что никогда не зависела финансово от мужчин. "С детства у меня сложилось представление, что я должна добиваться всего сама. В юности вокруг меня было много состоятельных поклонников, но я всегда скромно отвечала на их предложения: "Ничего", — добавила она.
Если артистка и обращается за финансовой поддержкой, то исключительно для благотворительных нужд. "Я прошу деньги только для своего фонда и инклюзивной театральной студии "Осьминожки". Это всегда для меня огромный труд — открыть рот и что-то попросить", — резюмирует она.
У Эвелины Бледанс двое сыновей. Старший, Николай, живет в Израиле и пока не женат, но у него есть девушка. Младший, Семен, стал известен благодаря активной позиции своей матери в социальных сетях. У мальчика синдром Дауна, и Эвелина делает все возможное, чтобы обеспечить ему полноценную жизнь.
"Семен привык к светской жизни. Раньше мы часто посещали премьеры и концерты. Теперь после школы нужно идти домой и делать уроки. Я много путешествовала с ним в детстве, а сейчас это стало сложнее из-за учебы. Только на каникулах мы можем проводить время вместе", — рассказывает Бледанс о своем сыне.