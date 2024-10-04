Анджелину Джоли видели в компании молодого певца дважды за неделю: новый роман?

На этой неделе внимание СМИ и поклонников снова привлекла Анджелина Джоли. Актриса была неоднократно замечена в компании известного британского рэпера Akala всего за несколько дней.



Сначала они вместе появились на премьере фильма "Мария" в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, где присутствовали и некоторые дети Джоли — Пакс, Захара и Мэддокс. Обстановка была достаточно непринужденной, но при этом самой актрисе удавалось с легкостью скрывать сторонние взгляды. Примечательно, что у Akala в этот вечер была возможность остаться почти незамеченным.

Однако не стоит забывать о более раннем событии, когда рэпер также появился на закрытой вечеринке в одном из шоурумов Джоли — Atelier Jolie, расположенном в Нью-Йорке. На этой встрече обсуждали дебютный альбом Akala под названием "Dunya", и хотя внимание на вечеринке в основном было сосредоточено на музыке, позировка с Джоли привлекала неподдельный интерес.

Слухи о возможном романтическом интересе между актрисой и рэпером, несмотря на их попытки сохранить низкий профиль в общественной жизни, начали активно распространяться в прессе. Многим кажется, что между ними возникла не просто дружба.

Особенно в условиях, когда умирала новая информация о "идеальных" отношениях Брэда Питта с Инес де Рамон. Это добавляет масла в огонь слухам о личной жизни Джоли. Тем не менее, источник, близкий к паре, утверждает, что на самом деле они всего лишь друзья и ничего больше.

Интригующая динамика между Анджелиной и Akala с учетом их частых совместных выходов и посещения светских мероприятий дает повод задуматься о возможных романтических отношениях. Спустя почти месяцы с момента публичного разрыва Джоли и ее бывшего супруга, кажется, что жизнь актрисы постепенно обретает новый смысл, и, возможно, она готова к новым знакомствам или даже романам.