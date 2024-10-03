День рождения Джигарханяна: вспоминаем главные роли культового актера СССР

Армен Джигарханян оставил незабываемый след в отечественном кино и театре. Его уникальный голос и выразительная внешность сделали его одним из самых запоминающихся актеров своего времени.



За долгую карьеру он создал множество ярких образов, от военных до комических персонажей. Вспомним десять самых значимых ролей Джигарханяна, которые по праву заслуживают внимания.

1. "Здравствуй, это я!"

Первая крупная роль Армена Джигарханяна в фильме "Здравствуй, это я!" стала значительным шагом в его карьере. Он сыграл физика, переживающего потерю любимой на фронте. Этот фильм, который участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, продемонстрировал его глубокую эмоциональную игру и способность передать трагедию своего героя.

2. "Треугольник"

В культовом армянском фильме "Треугольник" Джигарханян сыграл Мукуча, одного из кузнецов, воспитывающих 13-летнего мальчика. Эта роль позволила ему продемонстрировать не только актерское мастерство, но и характерный юмор, который стал визитной карточкой многих его персонажей.

3. "Новые приключения неуловимых"

В сиквеле культового советского фильма "Новые приключения неуловимых" Джигарханян воплотил образ штабс-капитана Овечкина. Его персонаж стал одним из самых запоминающихся в фильме, благодаря харизматичному исполнению и комическим моментам, которые принесли зрителям массу удовольствия.

4. "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Эта комедия стала настоящим хитом благодаря ярким персонажам. Джигарханян исполнил роль судьи Криггса, который был полон жизненной энергии и обаяния. Его образ стал символом веселья и легкости, что сделало фильм любимым у зрителей.

5. "Собака на сене"

В этой экранизации классической пьесы Джигарханян сыграл лакея Тристана. Его остроумие и комические реплики сделали персонажа одним из самых ярких в фильме. Эта роль подчеркнула его талант к созданию комических образов и взаимодействию с другими актерами.

6. "Место встречи изменить нельзя"

Роль главаря банды Горбатого в этом культовом сериале стала одной из самых знаковых в карьере Джигарханяна. Его мрачный и загадочный персонаж запомнился зрителям благодаря запоминающимся фразам и драматической глубине. Эта работа сделала его народным артистом.

7. "Тегеран-43"

В политическом триллере Джигарханян сыграл киллера Макса Ришара. Его игра была многослойной: он показал как жестокость, так и уязвимость своего персонажа. Эта роль стала важной в его карьере и продемонстрировала его способность играть сложные характеры.

8. "Город Зеро"

В этом необычном фильме Джигарханяна можно увидеть в роли директора завода "Росагропром". Хотя его появление было небольшим, оно стало важным для развития сюжета. Фильм поражает своей фантасмагорияй, а Джигарханян добавил дополнительный слой к его абсурдности.

9. "Остров сокровищ"

Джигарханян озвучивал множество персонажей в мультфильмах, включая одноногого пирата Сильвера в "Острове сокровищ". Его хриплый голос стал идеальным для создания образа злодея, что сделало его исполнение незабываемым для многих поколений зрителей.

10. "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"

В этом фильме Джигарханян сыграл одну из своих самых ярких ролей, которая сочетала комедийные и драматические элементы. Его персонаж стал символом эпохи и оставил свой след в сердцах зрителей.