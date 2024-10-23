Собчак сообщила о причастности к инциденту с Глюкозой влиятельного человека

На днях в центре внимания оказалась российская поп-певица Глюкоза. Наталья Чистякова-Ионова стала объектом обсуждения после скандального инцидента в аэропорту Шереметьево.



Ночью на понедельник исполнительницу задержали, заподозрив в совершении административного правонарушения. Сотрудники аэропорта предложили ей пройти медосвидетельствование, но Глюк’oZа отказалась от этой процедуры. В результате ей был выписан штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в обществе. Одни пользователи социальных сетей осуждали певицу, обвиняя ее в неуместном поведении и недостойном примере для молодежи. Другие же, напротив, встали на защиту артистки, считая, что подобные обвинения могут быть результатом злого умысла или манипуляций.

В этот раз к обсуждению подключилась известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она выразила недовольство по поводу обвинений в адрес Глюкозы и заявила о причастности к этому скандалу некоего продюсера. Она охарактеризовала ситуацию как "гнусную ложь", целью которой является подрыв репутации артистки

Собчак отметила, что этот продюсер якобы ходил по высокопоставленным кабинетам и жаловался на звезду, которая "позорит его и поет песни для детей". По мнению Ксении, такое поведение направлено на то, чтобы "отжать" бренд Глюк’oZы, за который ему уже были уплачены деньги.

Певица сама прокомментировала произошедшее, однако подробности ее высказываний пока остаются в тени. Это заявление Ксении Собчак добавило новый виток к обсуждению и подогрело интерес публики к инциденту. Общество вновь разделилось на два лагеря: одни поддерживают певицу и уверены в ее невиновности, другие же продолжают критиковать.