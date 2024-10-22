"Песня года": что известно об участии Ротару в легендарном телефестивале в этот раз

Советский и российский телевизионный фестиваль "Песня года" проходит с 1971 года. Причем было время, когда снимали его не только в Москве. Например, до 2014 года "Песня года" пела и плясала и в столице Незалежной – ее снимал телеканал "Интер".

София Ротару на "Песне года" дебютировала еще в далеком 1973-м. Тогда она исполняла там композицию "Мой город", посвященную любимому Кишиневу. В последующие 5 лет телезрители услышали еще 10 песен в исполнении молодой артистки.

А в последний раз в "Песне года" главная эстрадная "хуторянка" участвовала в декабре 2021-го. После этого Народная артистка отказалась от общения со всеми коллегами, которые поддерживают России. Также Ротару решила продать свою недвижимость в Ялте. Все концы она отрезала.

И если прежде продюсер фестиваля композитор Игорь Крутой лично звонил Софии Ротару и приглашал ее, то теперь. как говорят в его окружении, он это не планирует делать, понимая бесперспективность предложения выступить и приглашения приехать в Москву.

Среди артистов, чье участие в "Песне года-2024" маловероятно, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева... Хотя окончательный список звезд, которые 7 декабря выйдут на сцену "Мегаспорта", еще формируется и могут быть сюрпризы.