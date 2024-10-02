В жизни Ковальчук и Чумакова произошло крайне важное событие: Как закалялась сталь

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук отметили свою 11-ю годовщину свадьбы. Их союз, который был заключен в 2013 году, стал настоящим примером крепкой и гармоничной семьи.



Пара предпочитает проводить праздники в узком кругу близких, поэтому юбилей они отметили дома, без громких торжеств. С самого начала отношений Чумаков и Ковальчук старались сохранять свою личную жизнь в тайне.

Они не склонны делиться подробностями своего брака с общественностью, но время от времени радуют поклонников совместными фотографиями. В честь важной даты Юлия опубликовала трогательный пост с подписью: "Как закалялась сталь… Это про нас! 11 лет — стальная".

До того как их отношения переросли в нечто большее, Алексей и Юлия долгое время были просто друзьями. Все изменилось после одного знаменательного концерта Ковальчук, на который Чумаков пришел с шикарным букетом цветов. После выступления Юлия пригласила всех друзей в ресторан, где между ними возникла особая химия.

Фанаты долго ждали, когда пара решит узаконить свои отношения. Юлия часто уклонялась от вопросов о свадьбе, а Алексей шутил о том, что брак — это скучно. Тем не менее, в 2013 году они сыграли свадьбу в кругу самых близких людей в Испании — месте, куда они часто ездили.

В 2017 году у них родилась дочь Амелия, а в 2023-м на свет появилась вторая девочка, которую назвали Алисией. "Теперь нас четверо. С Божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках", — делилась радостью Юлия. Алексей добавил: "Теперь я папа дважды! Спасибо за еще одно волшебство!". Их история — это пример того, как настоящая любовь может преодолеть все преграды и стать основой для крепкой семьи.