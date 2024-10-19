Оставившая детей ради отдыха Решетова предстала в облегающем платье

Агутин попросил вернуться Пугачеву на Родину Тесты Киркоров потряс сумкой по цене квартиры Игры Сонник

Топ новостей недели

Вдова Андрея Миронова смертельно больнаВдова Андрея Миронова смертельно больна Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд?СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд?

Лента новостей

Суббота 19 октября

03:36Оставившая детей ради отдыха Решетова предстала в облегающем платье 00:14Вскрылась сенсационная связь Джонни Деппа и покойной королевы Елизаветы II 18:00Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари? 17:46Продюсер Пудовкин сообщил о состоянии отдавшей жуликам квартиру и миллионы Долиной 16:36С кем будет жить сын Прилучного и Муцениеце: суд вынес решение 15:31Увеличение спроса на лекарства при ОРВИ в Приморском крае 15:09ТЕСТ: вспоминаем любимые цитаты из фильма "Карнавал" с Ириной Муравьевой 14:18Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? 14:05Новые задачи по повышению производительности труда обсудили на форуме "Производительность 360" 13:10Мексиканский салат с красной фасолью: идеальный для холодной осени рецепт сытного блюда 12:20На полях Белорусского энергетического и экологического форума прошел международный общественный форум-диалог 12:15Путешествия во времени: в кинопарке "Москино" представлены площадки разных эпох 11:57Пугачева эмоционально отреагировала на сидящую в грязи Орбакайте 11:04Москвичей пригласили принять участие в голосовании по проекту "Лето в Москве" 10:33Как вывести бизнес на новый уровень? – Павел Бабанин рассказал о методах масштабирования предприятий 06:21Фигуристка Медведева показа гардероб и свое самое дорогое украшение 03:08Раскрыт главный секрет счастливого брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма 00:37Невестка Наташи Королевой откровенно объяснила свое решение уйти из стриптиза 18:23Московская область передала новые автомобили для 242-го мотострелкового полка 18:02Увлекательный тест: угадай бытовую технику по фрагменту фотографии 17:19Актер Камиль Ларин пригласил жителей столицы посетить кинопарк "Москино" 16:16"Нельзя уничтожать себя за доллар": Николай Агутин попросил вернуться Пугачеву на Родину 16:00Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Белые Росы"? 14:27Панда Катюша стала главной звездой трансляций из Московского зоопарка 13:55Вернувшаяся в Россию Муцениеце публично растрогалась после возращения Прилучным дочери 13:23Гнезда из цукини с перепелиными яйцами и черри: легкий рецепт необычного блюда 12:11Москвичам рассказали о возможностях экологичной сдачи одежды в переработку 11:20Звезда "Служебного романа" Немоляева сделала заявление после известия о госпитализации 09:28"Таких всего две на планете": Киркоров потряс сумкой по цене квартиры 08:35"Возвращение в лоно семьи": Цой сообщила о воссоединении SHAMAN с женой после развода 06:11Сорвавшийся из-за напряжения Билан спрятался перед важным выступлением 03:22Кейт Миддлтон поставила принцу Уильяму жесткий ультиматум из-за других женщин 00:49Эмин о разводе Алсу: "Ян – красавчик!" 00:24Рудковская пришла в дом к Киркорову со строгим наказом: Размножайся! 17:07Российские врачи чудом спасли находившегося на грани певца Витаса 16:50Тест: угадай незаслуженно забытых культовых актрис из СССР по кадру 16:43Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек 16:43В Москве прошел третий выпуск фестиваля World Fashion Shorts 14:43Родившая третьего ребенка Хилькевич откровенно рассказала о многодетном материнстве 14:04Тест для настоящих гурманов: насколько хорошо вы разбираетесь в кофе? 13:46Российские атомщики поделятся с Белоруссией всесторонним опытом обращения с РАО 12:59Сэндвич-круассан с яйцом, форелью и сулугуни: идеальный рецепт для быстрого завтрака 12:07Похоронившая мужа Гурцкая рассказала о судьбе взрослого сына 11:15Как выглядит могила Александра Маслякова после устроенного на ней погрома 09:34Маршал отреагировал на открытие против него уголовного дела и объявления в розыск 09:34"Врачи меня предупредили": у 53-летней Аниты Цой обнаружена редкая аномалия организма 06:37Резко постаревшая Орлова заговорила об уходе из-за прогоревшего на ставках мужчины 03:41Родившая Хилькевич внезапно осознала свою чрезмерную жестокость 00:06Никите Кологривому – 30: яркие факты о самом скандальном российском актере последних лет 19:48Бородина заявила о мечте покинуть Россию
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Оставившая детей ради отдыха Решетова предстала в облегающем платье

Оставившая детей ради отдыха Решетова предстала в облегающем платье
94

Анастасия Решетова обнародовала фото в облегающем наряде. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати поделилась снимком во время отдыха, и реакция подписчиков не заставила себя ждать.

На фотографии 28-летняя манекенщица позирует в коричневом наряде, состоящем из длинной юбки и топа, что подчеркивает её фигуру. Однако многие пользователи соцсетей обратили внимание на ее худобу.

Интересно, что такая реакция подписчиков не является чем-то новым для Решетовой. В последнее время многие знаменитости сталкиваются с критикой своего внешнего вида, особенно когда речь идет о весе и фигуре. Некоторые комментаторы даже заметили, что многие бывшие партнерши Тимати стремятся к чрезмерной стройности. Это поднимает вопрос о том, как общественное мнение и стандарты красоты влияют на восприятие себя у женщин.

Анастасия Решетова. Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что Анастасия решила возобновить отношения с Тимати ради их общего сына. Это решение также привлекло внимание общественности и вызвало обсуждения о том, как личные обстоятельства могут влиять на выбор стиля жизни и внешнего вида. В дополнение к этому, модель недавно удалила филлер из верхней губы, что также стало темой обсуждения среди ее поклонников.

Критики Решетовой подчеркивает важность понимания того, как общественное мнение может воздействовать на личность. Важно помнить, что каждый человек уникален и имеет право на свою индивидуальность, независимо от стандартов красоты.

Шоу-бизнес в Telegram

19 октября 2024, 03:36
Анастасия Решетова. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто из российских звезд обзавелся недвижимостью в Дубае

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Решетова вышла на связь после сенсационного заявления о ситуации с разводом Алсу
Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Вскрылась сенсационная связь Джонни Деппа и покойной королевы Елизаветы II

Вскрылась сенсационная связь Джонни Деппа и покойной королевы Елизаветы II
Недавние исследования генеалогии знаменитостей открыли удивительные факты о родословной актера Джонни Деппа. Оказалось, что он является дальним родственником покойной королевы Елизаветы II. Это открытие стало возможным благодаря работе ученых из института My Heritage, которые изучили генетические связи известных людей.

Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?

Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?
Кухонная утварь и столовая посуда – незаменимые помощники каждой хозяйки. Без них невозможно создать атмосферу праздника на новогоднем столе или приготовить вкусный ужин для семьи. Пройдите тест, чтобы проверить свои знания о кухонной утвари и столовой посуде.

Продюсер Пудовкин сообщил о состоянии отдавшей жуликам квартиру и миллионы Долиной

Продюсер Пудовкин сообщил о состоянии отдавшей жуликам квартиру и миллионы Долиной
В подмосковном зале Live Арена состоялся гала-ужин Российской национальной музыкальной премии "Виктория", давший старт голосованию за номинантов. Среди звездных гостей был и продюсер Сергей Пудовкин, который работает, в том числе, и с Ларисой Долиной. Народная артистка России Лариса Долина в конце лета стала жертвой мошенников – она продала 5-комнатную квартиру в Москве в районе Хамовники за 112 миллионов рублей, переведя вырученные средства на жульнический "безопасный счет" и отдала аферистам еще 68 миллионов наличными.

Пугачева эмоционально отреагировала на сидящую в грязи Орбакайте

Пугачева эмоционально отреагировала на сидящую в грязи Орбакайте
Алла Пугачева прокомментировала поездку своей дочери Кристины Орбакайте в Новую Зеландию. Это вызвало большой интерес у поклонников обеих артисток. Кристина отправилась в романтическое путешествие со своим мужем, и в социальных сетях она поделилась яркими моментами своего отдыха.

Раскрыт главный секрет счастливого брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Раскрыт главный секрет счастливого брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже 13 лет счастливы в браке, являясь одной из самых крепких пар королевской семьи. Их союз стал примером для многих, ведь они воспитывают троих детей: сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту. Интересно, на чем же основаны их гармоничные отношения? Кристофер Андерсен, автор книги "Король", посвященной жизни британской монархии, делится секретами успешного брака будущих монархов.

Выбор читателей

18/10ПтнТест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? 17/10ЧтвТест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Белые Росы"? 17/10Чтв"Нельзя уничтожать себя за доллар": Николай Агутин попросил вернуться Пугачеву на Родину 17/10Чтв"Таких всего две на планете": Киркоров потряс сумкой по цене квартиры 18/10ПтнПугачева эмоционально отреагировала на сидящую в грязи Орбакайте 17/10ЧтвУвлекательный тест: угадай бытовую технику по фрагменту фотографии