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Суббота 19 октября

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Альпинизм и большие игрушки: необычные хобби наших знаменитостей

Альпинизм и большие игрушки: необычные хобби наших знаменитостей
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Артисты – такие же люди, но с большими возможностями. Именно поэтому их хобби немного отличается от наших.

Не только простые люди увлекаются необычными хобби, наши звезды ничем не отличаются. А чем именно занимаются знаменитости после работы – в материале "Дни.ру".

Виктория Боня

Все уже наслышаны о рискованном хобби выпускницы "Дома-2". Многие удивляются, как такой хрупкой женщине удается покорять такие сложные вершины. Ведь увлечение Виктории Бони альпинизмом – по-настоящему сложное дело. Впервые телеведущая отправилась на высоту в 2022 году и теперь взбирается с каждым разом все выше.

Дима Билан

Дима Билан. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Певец Дима Билан не может похвастаться таким рискованным хобби. Он коллекционирует шляпы и кепки, которые он носит. Количество головных уборов уже давно перевалило за сотню.

Сергей Жуков

Вокалист "Руки Вверх!" коллекционирует товары из прошлого. Сергей Жуков даже открыл магазин с одноименным названием и делится хобби с другими коллекционерами.

Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Жена Евгения Плющенко коллекционирует брендовые вещи и сумки. Отдельное место в ее коллекции занимают аксессуары. Особой ее гордостью являются солнечные очки от Dior, украшенные кристаллами.

Тимати

Рэпер Timati коллекционирует игрушечных медведей, чем всегда делится с поклонниками. Кроме того, его страстью является серфинг, для которого он постоянно покупает разные доски. Певец рассказывал, что загорелся идеей после просмотра какого-то фильма про спорт. Теперь уже не в силах оторваться.

Анастасия Волочкова

Яна Рудковская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Балерина коллекционирует костюмы, от которых жалко избавиться. Ее гордость – пачки. Особой ценностью является рабочий наряд из "Лебединого озера". Каждая пачка – ручная работа и, по признанию Волочковой, связана с определенным периодом в ее жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

19 октября 2024, 15:08
Виктория Боня. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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