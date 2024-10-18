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Четверг 17 октября

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Невестка Наташи Королевой откровенно объяснила свое решение уйти из стриптиза

Невестка Наташи Королевой откровенно объяснила свое решение уйти из стриптиза
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Невестка Наташи Королевой сделала заявление о своем уходе из стриптиза. Слова Мелиссы Валынкиной вызвали немало обсуждений в СМИ и социальных сетях.

Уроженка Новокузнецка, вышедшая замуж за сына знаменитой певицы Архипа Глушко, решила прояснить ситуацию после того, как на телевизионном шоу "Прямой эфир" были озвучены предположения о том, что ее уход был связан с получением квартиры в Москве от родителей Архипа. В своих социальных сетях Мелисса опровергла эти слухи, подчеркнув, что решение уйти из стриптиз-клуба было принято ею самостоятельно и без давления со стороны окружающих.

"Меня никто не заставлял, и никто условий никаких не ставил", — заявила девушка, добавив, что это было осознанное решение, продиктованное желанием заниматься чем-то другим. По словам Мелиссы, она всегда интересовалась визажем и даже проходила курсы по макияжу, когда жила в родном городе. Теперь она решила вернуться к этому увлечению и развивать свои навыки в этой области. Это решение стало для нее новым этапом в жизни, и она с нетерпением ждет возможности реализовать свои творческие амбиции.

Фото: соцсети

Что касается квартиры в Москве, то Мелисса уточнила, что ее отец Архипа Сергей Глушко подарил молодоженам недвижимость значительно позже их свадьбы. Этот подарок стал приятным сюрпризом и символом новой жизни для пары.

Также Мелисса отметила, что не знакома с участниками шоу, которые обсуждали ее личную жизнь. Она считает, что многие из этих слухов являются лишь домыслами и не имеют под собой реальных оснований.

Свадьба Мелиссы и Архипа состоялась в августе 2024 года в Санкт-Петербурге и привлекла внимание общественности. Избранница сына Наташи Королевой ранее работала в стриптиз-клубах, что также добавило интереса к их истории. Тем не менее, Мелисса уверена, что каждый имеет право на выбор своего пути и на то, чтобы двигаться дальше, оставляя позади прежние этапы жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

18 октября 2024, 00:37
Наташа Королева с сыном и невесткой. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

32 года со дня свадьбы: первые искры любви Игоря Николаева и Наташи Королевой

Игорь Николаев. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр Youtube / @novaya-volna
Фото: соцсети / @koroleva__star

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