"Я была не в себе": Королева покаялась перед народом после страшного поступка

Телеканал МУЗ-ТВ отметил день рождения большим концертом в Кремлевском дворце. Среди приглашенных звезд была и Наташа Королева. После выступления с певицей встретился корреспондент "Дни.ру".



В конце сентября Наташа Королева побывала на красивых далеких экзотических островах, где даже рискнула поплавать в компании опасных акул. То видео в соцсетях обсуждала вся страна! Хотя после акул шоу-бизнеса ей, кажется, ничего не должно быть страшно.

"Страшно было, но я решила психануть, и психанула, – призналась певица. – А сейчас, когда пересматриваю видео с той поездки, понимаю, что была, наверное, не в себе. Потому что залезть в стаю диких акул – это надо было не знаю, чем думать. Но я смогла"

Сообщила Королева и другие подробности того памятного сентябрьского путешествия в далекую страну. "Я примазалась к молодоженам (ее сын Архип Глушко-Порывай недавно женился – Прим. ред.), – пояснила артистка. – У них было свадебное путешествие, пригласили меня с собой и я решила им не отказывать, позвав с собой подружку".

А вот от прямого ответа на вопрос о готовности стать бабушкой 51-летняя певица тактично ушла. "Спросите у сына!" – сказал она любопытным журналистам.