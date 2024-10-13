Меган Маркл возмутила общественность дерзкой выходкой: Низко и безвкусно

Меган Маркл вновь оказалась в центре обсуждений. Это произошло после ее визита в детскую больницу в Лос-Анджелесе.



Герцогиня Сассекская пришла на благотворительный гала-вечер в ярко-красном платье с глубоким вырезом на груди, что вызвало неоднозначную реакцию у поклонников и критиков. В Daily Mail сообщают, что многие фанаты были разочарованы выбором наряда, который, по их мнению, не соответствовал атмосфере мероприятия.

Критик Лиз Джонс резко раскритиковала Меган, назвав ее поступок "низким", а образ — "безвкусным". По ее словам, выбор такого платья для благотворительного вечера был крайне неуместен. Джонс отметила, что с каждым годом интерес к публичным появлениям Маркл угасает, и она все больше теряет свою привлекательность как знаменитость. "Из королевского списка она скатилась в ряды мелких звезд", — добавила критик.

Интересно, что платье, которое выбрала Меган, стоит около 5,9 тысячи долларов (примерно 581 тысяча рублей), однако она решила не надевать подол, что сделало образ более откровенным. Это решение также вызвало негативные комментарии: многие посчитали, что такой наряд неуместен для мероприятия, посвященного детям.

СМИ отмечают, что Меган часто выбирает одежду с открытыми плечами, чтобы визуально уменьшить их объем. За последний год она более десяти раз появлялась на публике в платьях и пиджаках схожего фасона, которые отвлекают внимание от ее фигуры. При этом герцогиня предпочитает однотонные наряды сдержанных оттенков, что делает ее стиль более консервативным.