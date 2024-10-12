ТЕСТ по советской кухне: вспомните ли вы эти блюда

Советская кухня, хоть и не являлась отдельной национальной кухней, тем не менее имела свои характерные черты, отражающие быт и образ жизни того времени. Эти привычки и традиции продолжают влиять на современные гастрономические предпочтения.



ВОПРОСЫ

1. Почему одесская колбаса так называлась?

А. Потому что найти ее можно было только в Одессе

Б. Потому что ее рецепт был разработан в Одессе

В. Потому что начали продавать эту колбасу в Одессе

2. Что входит в салат "Днестр" помимо колбасы и горошка?

А. Твердый сыр

Б. Тертый картофель

В. Капуста

3. Что находилось внутри котлеты по-киевски?

А. Сыр

Б. Сливочное масло и зелень

В. Грибы

4. Какие ингредиенты входили в салат "Пассажирский"?

А. Говяжья печень, соленые огурчики, лук

Б. Говядина отварная, морковь, яйцо

В. Рыбные консервы, яйцо, картофель, морковь

5. Как студенты добивались навара в супе без мяса?

А. С помощью костей курицы

Б. С помощью сосисок

В. С помощью сливочного масла

6. Какую кашу готовили во времена СССР чаще всего, но дети ее очень не любили?

А. Овсяную

Б. Манную

В. Гречневую





ОТВЕТЫ

1. Б. Потому что ее рецепт был разработан в Одессе

2. В. Капуста

3. Б. Сливочное масло и зелень

4. А. Говяжья печень, соленые огурчики, лук

5. Б. С помощью сосисок

6. Б. Манную