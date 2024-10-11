Пластический хирург сделал заявление об операциях Бородиной и назвал их стоимость

Ксения Бородина всегда привлекала внимание общественности своим внешним видом. В последние годы слухи о ее возможных пластических операциях не утихают.



Пластический хирург Денис Агапов в интервью телеграм-каналу "Звездач" высказал свое мнение по этому поводу. Он предположил, что Бородина могла потратить на коррекцию внешности более двух миллионов рублей.

По словам Агапова, у Бородиной можно заметить изменения, которые могут свидетельствовать о проведении ряда процедур. Он отметил, что телеведущая, скорее всего, сделала ринопластику — операцию по изменению формы носа. Кроме того, он предположил, что ей могли провести контурную пластику губ, что также стало популярным среди звезд.

Агапов также обратил внимание на изменения в области бровей и висков. "Либо это результат качественного макияжа, либо же Бородиной была выполнена эндоскопическая периорбитопластика", — добавил хирург. Эта процедура направлена на улучшение внешнего вида области вокруг глаз и может значительно изменить выражение лица.

Что касается цен на услуги пластической хирургии, Агапов привел конкретные цифры. Контурная пластика губ может стоить от 30 до 300 тысяч рублей, в зависимости от клиники и используемых материалов. Ринопластика же обходится значительно дороже — от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Эндоскопическая периорбитопластика, по его оценкам, стоит около одного миллиона рублей.

Интересно, что сама Ксения Бородина ранее критиковала специалистов, которые обсуждают ее возможные операции. Она утверждала, что по фотографиям можно лишь догадываться о пластике груди, но для более точного анализа необходимо видеть человека вживую. Бородина подчеркивала важность личной оценки и непредвзятости в вопросах внешности.