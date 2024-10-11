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Пятница 11 октября

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Выпечка на скорую руку: самый простой рецепт песочного печенья

Выпечка на скорую руку: самый простой рецепт песочного печенья
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Этот рецепт поможет вам быстро приготовить закуску к чаю.

Самый простой рецепт выпечки – это печенье из песочного теста. Оно получается вкусным и готовится очень быстро.

Ингредиенты
  • Мука – 2 стакана
  • Сахар – 1/2 стакана
  • Сливочное масло – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – щепотка
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка
  • Ванильный экстракт – 1 чайная ложка
Приготовление
  1. Смешивание сухих ингредиентов: В большой миске смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель.
  2. Добавление масла: Добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло и перемешайте руками, пока смесь не станет похожа на крошку.
  3. Добавление яйца и ванильного экстракта: Взбейте яйцо вилкой и добавьте его в миску вместе с ванильным экстрактом.
  4. Замешивание теста: Быстро замесите тесто руками, пока оно не станет гладким и однородным.
  5. Формирование печенья: Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины около 0,5 см. Используя формочки для печенья, вырежьте фигурки и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  6. Выпечка: Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте печенье около 10-15 минут, пока оно не станет золотистым.
  7. Охлаждение: Достаньте печенье из духовки и дайте ему остыть на противне в течение нескольких минут, затем переложите на решетку для полного остывания.

Печенье готово! Можно украсить его сахарной пудрой или глазурью по желанию.

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11 октября 2024, 09:54
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