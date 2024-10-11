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Четверг 10 октября

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Не хуже, чем в Японии: простой рецепт домашних роллов

Не хуже, чем в Японии: простой рецепт домашних роллов
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Попробуйте приготовить роллы дома по этому рецепту.

Домашние роллы – это отличный способ удивить гостей или порадовать себя вкусным блюдом японской кухни. Вот простой рецепт:

Ингредиенты

  • Рис для суши – 250 г
  • Вода – 250 мл
  • Рисовый уксус – 3 столовые ложки
  • Сахар – 1 столовая ложка
  • Соль – 1 чайная ложка
  • Нори (лист водоросли) – 4 листа
  • Креветки – 100 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Красная рыба (лосось, форель) – 100 г
  • Имбирь – для подачи
  • Васаби – для подачи
  • Соевый соус – для подачи

Приготовление

  1. Рис: Промойте рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Затем положите рис в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 10-15 минут.
  2. Маринад для риса: Пока рис варится, смешайте рисовый уксус, сахар и соль в небольшой миске. Когда рис будет готов, выложите его в широкую миску, добавьте маринад и аккуратно перемешайте. Дайте рису остыть.
  3. Начинка: Очистите креветки и отварите их в течение 2-3 минут. Огурец и авокадо нарежьте длинными полосками. Красную рыбу нарежьте тонкими ломтиками.
  4. Ролл: Расстелите лист нори на бамбуковом коврике для суши. Смоченными в воде руками распределите рис по поверхности нори, оставив свободной край длиной около 1 см. По центру выложите полоски огурца, авокадо и креветки. Сверху положите ломтики рыбы.
  5. Скручивание: Плотно сверните ролл с помощью коврика, начиная с конца, на котором лежит рис. Затем разрежьте ролл на 6-8 частей.
  6. Подача: Подавайте роллы с имбирем, васаби и соевым соусом.

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11 октября 2024, 00:17
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