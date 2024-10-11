Не хуже, чем в Японии: простой рецепт домашних роллов

Всплыли сенсационные подробности развода Шнурова с женой: жесткие правила и денежный вопрос

Сергей Шнуров оказался в центре внимания из-за своего развода с четвертой супругой Ольгой Абрамовой. Этот брак, продлившийся шесть лет, завершился неожиданно для многих поклонников. Суд по делу о разводе назначен на 21 октября, и, судя по всему, пара намерена разойтись мирно, без громких скандалов и дележа имущества.