Не хуже, чем в Японии: простой рецепт домашних роллов

Домашние роллы – это отличный способ удивить гостей или порадовать себя вкусным блюдом японской кухни. Вот простой рецепт:
Ингредиенты
- Рис для суши – 250 г
- Вода – 250 мл
- Рисовый уксус – 3 столовые ложки
- Сахар – 1 столовая ложка
- Соль – 1 чайная ложка
- Нори (лист водоросли) – 4 листа
- Креветки – 100 г
- Огурец – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Красная рыба (лосось, форель) – 100 г
- Имбирь – для подачи
- Васаби – для подачи
- Соевый соус – для подачи
Приготовление
- Рис: Промойте рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Затем положите рис в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 10-15 минут.
- Маринад для риса: Пока рис варится, смешайте рисовый уксус, сахар и соль в небольшой миске. Когда рис будет готов, выложите его в широкую миску, добавьте маринад и аккуратно перемешайте. Дайте рису остыть.
- Начинка: Очистите креветки и отварите их в течение 2-3 минут. Огурец и авокадо нарежьте длинными полосками. Красную рыбу нарежьте тонкими ломтиками.
- Ролл: Расстелите лист нори на бамбуковом коврике для суши. Смоченными в воде руками распределите рис по поверхности нори, оставив свободной край длиной около 1 см. По центру выложите полоски огурца, авокадо и креветки. Сверху положите ломтики рыбы.
- Скручивание: Плотно сверните ролл с помощью коврика, начиная с конца, на котором лежит рис. Затем разрежьте ролл на 6-8 частей.
- Подача: Подавайте роллы с имбирем, васаби и соевым соусом.