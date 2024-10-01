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Вторник 1 октября

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"Меня заносили в палатку": Боня пострадала, поднимаясь на вершину горы

"Меня заносили в палатку": Боня пострадала, поднимаясь на вершину горы
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Виктория Боня уже долгое время совершает восхождение на гору.

Поклонники Виктории Бони во все глаза следят за ее блогом, где она описывает восхождение на вершину горы. Они переживают за любимицу и ежедневно осыпают ее кучей вопросов. Телеведущая в перерывах между остановками в лагерях общается с подписчиками и рассказывает, как сложно ей дается поход. Лицо звезды обгорело и обветрилось, губы болят и трескаются. Более того, она сильно похудела и продемонстрировала спадающие штаны.

Но это не все мытарства, которые Боня терпит ради высокой цели. Недавно она выложила видеоролик, где рассказала, как пострадала во время подъема на вершину. У Вики очень сильно заболел живот по неизвестной причине, скорее всего, она отравилась. Ведь питание в лагере оставляет желать лучшего, да и аппетита особого нет, как призналась выпускница "Дома-2".

Фото: соцсети / @victoriabonya

"Меня заносили в палатку, переодели. Я прям расплакалась от боли", – написала Виктория Боня в блоге.

Немного улучшить состояние звезде помогла бутылка "Колы". Однако она не намерена сдаваться из-за малейшей неприятности, ведь пока все девушки, по словам, любительницы экстрима поднялись до этой точки, в то время как трое мужчин уже сдались по разным причинам – моральным и физическим.

Поклонники надеются, что увлечение их кумира закончится благополучно, и скоро они увидят ее в окружении других, более спокойных и домашних пейзажей.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2024, 17:36
Виктория Боня. Фото: YouTube / @FAMETIMETV
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Наталья Водянова. Фото: YouTube / @VogueRussia
Лера Кудрявцева. Фото: YouTube / @sobchak
Наталья Фриске. Фото: YouTube / @muztv
Виктория Боня. Фото: YouTube
Алсу. Фото: YouTube

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