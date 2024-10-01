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Вторник 1 октября

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Царствие небесное: умер Вячеслав Добрынин

Царствие небесное: умер Вячеслав Добрынин
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Пришла грустная новость – в возрасте 78 лет ушел из жизни Вячеслав Добрынин...

Автор хитов "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану..." скончался 1 октября в одной из московских клиник. Меньше недели назад он был госпитализирован туда с инсультом.

"Мне присвоили инвалидную группу после двух инсультов, – говорил музыкант незадолго до смерти. – Но инвалидом себя не считаю. В бесплатных лекарствах от государства не нуждаюсь и в сострадании тоже. Хожу не очень хорошо. Раньше бегал, а сейчас медленно передвигаюсь, но уже гораздо лучше, чем год назад. Чувствую себя неполноценным".

При этом супруга артиста заявляла, что тот не выступает уже несколько лет и прекратил гастрольную деятельность. По ее словам, семья занималась лечением и поддержанием артиста. Но, увы, организм Добрынина исчерпал свой ресурс. Пишут, что в последний месяц жизни Вячеслав Добрынин не вставал с постели.

О дате и места прощания с легендой эстрады пока ничего не сообщается. По совокупности наград – Добрынин в 1996 году получила звание Народного артиста Российской Федерации, в в 1986-м был лауреатом премии Ленинского комсомола – ему полагается место на Троекуровском кладбище столицы.

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1 октября 2024, 12:44
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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