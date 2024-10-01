Костенко начала ремонт в особняке после известий о миллионном долге и блокировки счетов

Звезда "Сватов" Артемьева сильно изменилась Тесты Орнелла Мути объяснила любовь к России Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам Тест: угадайте советский фильм по кадру с зеркаломТест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом Страшный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похоронСтрашный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похорон Держали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сынаДержали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына

Лента новостей

Вторник 1 октября

09:29Костенко начала ремонт в особняке после известий о миллионном долге и блокировки счетов 06:0953-летняя Кудрявцева уже много лет страдает от серьезного недуга 03:25Зачем принц Уильям и Кейт Миддлтон выдумывали себе различные псевдонимы 00:1497 лет назад родился Олег Ефремов: вспоминаем лучшие роли культового советского актера 21:29Многодетная Оксана Самойлова объявила о беременности 19:45ТЕСТ: Угадай советский фильм по слову-паразиту героя 18:45Синицына раскрыла правду об отношениях с Бондарчуком 17:33Хилькевич не стала скрывать внешность новорожденной дочери 16:52Премьера "цифровой" оперы, эксперименты Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев "Чайковский. Перезагрузка" 16:37Премьеры "Ночи в Венеции" и "цифровой" оперы "Евгений Онегин": что готовит петербуржцам "Чайковский. Перезагрузка" 16:30В Кремле наградили победителей премии МОЯ МАРКА 16:26ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне 15:57Многодетная Погребняк взвыла из-за новорожденного ребенка: Мне так плохо 14:36Тони Роббинс отметил важность гумпоставок "Уралхима" на саммите Global Citizen Festival 13:35Собчак впервые публично раскрыла свой вес и заговорила об ожирении 11:57ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя 10:58Евгений Никитин и Анастасия Милютина: Танцевать в Кремле – ни с чем не сравнимые ощущения! 10:36Вид Лолиты в гробу привел в ужас впечатлительную Стриженову 09:26"Сломан нос и распухли голеностопы": как живут двойняшки 50-летней Дианы Арбениной 09:10Тест для настоящих знатоков России: угадайте город по красивому виду улицы 09:03Бузова едко ответила на нападки Салтыковой после громкого обвинения: Кто ее помнит? 08:21С огурцом в необычном месте: надегустировавшаяся Волочкова потрясла народ 06:17Меган Маркл преследует призрак покойной принцессы Дианы 03:16Популярные операции бикинисток 00:08Моника Беллуччи отмечает 60 лет: лучшие фильмы с культовой французской актрисой 16:07Джонни Депп откровенно рассказал о тяжелом периоде после суда с Эмбер Херд 14:03Держались за руки: Ирину Шейк застукали с новым мужчиной 13:20Изменилась до неузнаваемости: как теперь выглядит 61-летняя звезда "Сватов" Артемьева 12:33"Ощущаю себя наполовину русской": Орнелла Мути объяснила давнюю любовь к России 12:29Тест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом 12:07Киселев прокомментировал развод Шамана и рассказал про настоящую любовь певца 10:14Эти 7 киногероев гениально разыграли свое исчезновение в фильмах 03:41Коммуникация в семье: искусство слушать и быть услышанным 00:21День рождения Микеланджело Антониони: смотрим 5 культовых фильмов классика авторского кино 16:37Эти забытые фильмы ужасов из СССР впечатлят вас не хуже голливудских 14:09Раскрыта причина возвросшей напряженности в отношениях Меган Маркл и принца Гарри 13:16В Подмосковье с начала года собрали почти 98 тысяч тонн тепличных овощей 12:04Брижит Бардо исполнилось 90 лет: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы 10:06Тест: насколько хорошо вы помните считалки из советского детства? 06:34Скончалась от рака: 66-летняя Мадонна переживает тяжелую утрату 03:02Выход за рамки: как отказаться от роли "хорошей девочки" и найти свой путь 00:16Как стресс влияет на здоровье и каков механизм его развития 16:36Умерла всемирно известная звезда фильмов о Гарри Поттере 16:05Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам 16:02Глава Якутии Николаев рассказал о пользе проекта АЭС малой мощности для региона 16:02Глава Росатома Лихачев рассказал о перспективах атомной энергетики IV поколения 15:16"Не желала отпускать его": психолог раскрыла подноготную развода SHAMANа с женой 13:50С 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей 13:08Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем 12:30Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Костенко начала ремонт в особняке после известий о миллионном долге и блокировки счетов

Костенко начала ремонт в особняке после известий о миллионном долге и блокировки счетов
238

Анастасия Костенко оказалась в центре внимания после того, как налоговая заблокировала ее счета. Несмотря на финансовые трудности, модель не теряет оптимизма и активно занимается ремонтом нового особняка, который стал подарком от мужа.

Особняк находится на Новой Риге и требует значительных вложений для отделки. Костенко решила, что будет заниматься ремонтом самостоятельно, что стало неожиданностью для многих её поклонников.

В своем блоге она поделилась, что при выборе дома предпочла черновой вариант, несмотря на сопротивление супруга. "Дима был против, но я настояла на своем", — рассказала она, добавив, что у нее есть четкое видение того, как должен выглядеть будущий дом.

Сейчас Анастасия работает с дизайнером и уже начала отделку. На участке высажены туи, что придает территории ухоженный вид. Однако не все пользователи Сети поддерживают ее выбор. Многие комментаторы выражают недоумение по поводу отсутствия помощи со стороны Тарасова. "Как можно оставлять жену с четырьмя детьми одну с ремонтом?", — возмутились они.

Несмотря на критику, Костенко уверена в своих силах. Она отметила, что у нее есть команда профессионалов, которая поможет создать уютное пространство для всей семьи. "Каждый день я контролирую процесс ремонта. Мы решили объединить кухню с гостиной и сделать пять спален", — поделилась планами Анастасия.

Тем не менее, финансовые проблемы не покидают звезду. Долг перед налоговой составляет более миллиона рублей, и счета заблокированы. Костенко утверждает, что разбирательства продолжаются и ситуация требует времени для разрешения. Она выразила недовольство тем, что информация о ее проблемах стала достоянием общественности. "Это личное дело, и я не понимаю, почему это обсуждается в СМИ", — подчеркнула она.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2024, 09:29
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети
StarHit✓ Надежный источник

По теме

Тарасов раскрыл размер ежемесячных трат на Костенко после известия о ее проблемах

Появилась информация о пятой беременности жены Дмитрия Тарасова
Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

53-летняя Кудрявцева уже много лет страдает от серьезного недуга

53-летняя Кудрявцева уже много лет страдает от серьезного недуга
Лера Кудрявцева недавно откровенно рассказала своим поклонникам о борьбе с хроническим недугом. Болезнь преследует ведущую на протяжении многих лет. В свои 53 года звезда столкнулась с множеством проблем со здоровьем, и ее откровения вызывают неподдельное сочувствие.

Зачем принц Уильям и Кейт Миддлтон выдумывали себе различные псевдонимы

Зачем принц Уильям и Кейт Миддлтон выдумывали себе различные псевдонимы
Жизнь королевских особ полна удивительных историй, и многие из них начинаются в юности, когда они стремятся обрести независимость. Принц Уильям, поступив в университет, столкнулся с новой реальностью: ему нужно было отделиться от королевского статуса и стать обычным студентом. Это время оказалось для него не только временем учебы, но и временем экспериментов с личностью.

97 лет назад родился Олег Ефремов: вспоминаем лучшие роли культового советского актера

97 лет назад родился Олег Ефремов: вспоминаем лучшие роли культового советского актера
1 октября исполняется 97 лет со дня рождения Олега Ефремова – выдающегося актера, режиссера и педагога. Артист оставил глубокий след в истории российского театра и кино. Ефремов был одним из основателей театра "Современник" и занимал пост главного режиссера МХАТа.

Многодетная Оксана Самойлова объявила о беременности

Многодетная Оксана Самойлова объявила о беременности
Оксана Самойлова поделилась с подписчиками радостной новостью. Оксана Самойлова – одна из самых популярных блогеров России, также известна, как жена рэпера Джигана.

ТЕСТ: Угадай советский фильм по слову-паразиту героя

ТЕСТ: Угадай советский фильм по слову-паразиту героя
Герои культовых советских картин тоже не всегда выражались на чистейшем русском языке. Слова-паразиты в их речи не редкость. А сможете ли вы вспомнить, участники каких фильмов употребляли эти фразы чаще всего? Это не сложно, если вы являетесь поклонником кинематографа времен СССР! Так что, вперед! ВОПРОСЫ1.

Выбор читателей

30/09ПндТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя 29/09ВскТест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом 30/09ПндТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне 29/09ВскКиселев прокомментировал развод Шамана и рассказал про настоящую любовь певца 30/09Пнд"Сломан нос и распухли голеностопы": как живут двойняшки 50-летней Дианы Арбениной 29/09ВскИзменилась до неузнаваемости: как теперь выглядит 61-летняя звезда "Сватов" Артемьева