Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков

Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 300 г
- Вода – 150 мл
- Соль – 0,5 чайной ложки
Для начинки:
- Фарш (любимый вид мяса) – 200 г
- Лук – 1 небольшая луковица
- Соль, перец – по вкусу
- Вода – 2 столовые ложки
Приготовление:
- Просеять муку в миску, добавить соль. Постепенно добавлять воду, замешивая тесто до плотной и гладкой консистенции. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить отдыхать на 20–30 минут.
- Мелко нарезать лук и смешать его с фаршем. Посолить, поперчить и добавить немного воды, чтобы начинка стала сочнее. Все тщательно перемешать.
- Отдохнувшее тесто разделить на небольшие шарики (примерно по 60–70 г). Каждый шарик раскатать в тонкий круг толщиной около 2 мм. На одну половину круга выложить столовую ложку начинки, накрыть другой половиной и хорошо защипнуть края.
- Разогреть растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле. Масло должно покрыть дно слоем около 1 см. Обжаривать чебуреки с обеих сторон до золотистого цвета, примерно по 2–3 минуты с каждой стороны.
- Готовые чебуреки вынуть шумовкой и положить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавать горячими.