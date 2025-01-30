Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков

Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина

Если вы хотите удивить своих близких оригинальным и вкусным ужином, этот салат станет отличным выбором. Он сочетает в себе яркие вкусы и насыщенные ароматы, а его приготовление не займет много времени. Ингредиенты на 2 порции: • Филе цыпленка копчено-запеченное — 150 г • Перец рамиро — 2 шт.