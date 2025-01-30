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Среда 29 января

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Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков

Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков
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Любите хрустящие и сочные чебуреки, но не хотите тратить много времени на их приготовление? Этот простой рецепт поможет вам быстро создать настоящие кулинарные шедевры прямо на вашей кухне! Всего за несколько шагов вы сможете насладиться ароматными домашними чебуреками, которые ничем не уступают тем, что подают в лучших кафе.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 300 г
  • Вода – 150 мл
  • Соль – 0,5 чайной ложки

Для начинки:

  • Фарш (любимый вид мяса) – 200 г
  • Лук – 1 небольшая луковица
  • Соль, перец – по вкусу
  • Вода – 2 столовые ложки

Приготовление:

  1. Просеять муку в миску, добавить соль. Постепенно добавлять воду, замешивая тесто до плотной и гладкой консистенции. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить отдыхать на 20–30 минут.
  2. Мелко нарезать лук и смешать его с фаршем. Посолить, поперчить и добавить немного воды, чтобы начинка стала сочнее. Все тщательно перемешать.
  3. Отдохнувшее тесто разделить на небольшие шарики (примерно по 60–70 г). Каждый шарик раскатать в тонкий круг толщиной около 2 мм. На одну половину круга выложить столовую ложку начинки, накрыть другой половиной и хорошо защипнуть края.
  4. Разогреть растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле. Масло должно покрыть дно слоем около 1 см. Обжаривать чебуреки с обеих сторон до золотистого цвета, примерно по 2–3 минуты с каждой стороны.
  5. Готовые чебуреки вынуть шумовкой и положить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавать горячими.

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30 января 2025, 00:10
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