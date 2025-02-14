У 84-летней Максаковой начались проблемы со здоровьем после падения на сцене

Стало известно об ухудшении здоровья у Людмилы Максаковой. 84-летняя народная артистка РСФСР уже несколько месяцев испытывает серьезные трудности, связанные со зрением.

Изображение на обоих глазах стало размытым и искаженным, и это вызвало у Максаковой серьезные опасения. В декабре прошлого года Людмила Васильевна обратилась за медицинской помощью в офтальмологический центр, где ей была проведена операция по восстановлению положения искусственного хрусталика.

Однако даже после вмешательства врачей она продолжает сталкиваться с неприятными последствиями травмы, которые не дают покоя. Кроме проблем со зрением, звезда популярного сериала "Кухня" страдает от хронических заболеваний слуха и сердечно-сосудистых расстройств.

Нарушения сердечного ритма добавили знаменитости беспокойств, сообщает женский журнал Клео.ру. Кроме того, все это требует постоянного контроля медиков. Недуги, безусловно, сказываются на повседневной жизни Максаковой и ее творческой деятельности.

Тем не менее, представители театра Вахтангова уверяют поклонников, что состояние артистки стабильно. Руководитель театра Кирилл Крок сообщил, что Людмила Максакова недавно вернулась из гастролей в Сарове и чувствует себя довольно хорошо.

Стоит отметить, что в 2023 году актриса уже пережила серьезный инцидент на сцене во время спектакля "Царь Эдип", где она исполняла роль царицы Иокасты. Тогда артистка была экстренно госпитализирована после неудачного падения.