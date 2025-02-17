9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад

Со дня смерти Народного артиста артиста Советского Союза Олега Стриженова прошло 9 дней. Тело его покоится теперь на престижном Троекуровском кладбище Москвы. А вот что происходит с душой, которая, согласно учению церкви, бессмертна? Об этом родным сообщил отпевавший актера свещенник.

Отпевание – это народное название совершаемого священником заупокойного богослужебного чина. В нем Церковь провожает усопшего христианина в мир иной, испрашивая у Бога прощения его грехов и дарования ему упокоения в Царствии Небесном.

Над Олегом Стриженовым это "мертвенное последование", как оно называется в Требнике, в столичном храме Святителя Николая на Трех Горках совершил протоиерей Владимир Волгин. Он, кстати, выпускник режиссерских кусов при Всесоюзном телевидении и бывший оператор. Поэтому хоть и бывший, но коллега Олега Стриженова по миру кино.

Священник сообщил родным, что с 9 по 40 день разлученной с телом душе новопреставленного Олега предстоит спуститься в ад. Ведь, согласно религиозным канонам, в это время начинаются так называемые мытарства, когда душа получает наказание за земные грехи. По описанию блаженной Феодоры, всего существует 20 мытарств. Предполагают, что в этот период нужно усиленно молиться о покойном и вспоминать девять ангельских чинов — к ним однажды может причислиться дух человека.

Стоит напомнить, на похоронах актер и режиссер Александр Стриженов рассказал о тяжелой смерти своего знаменитого отца. "Жизнь была длинной и ему в течение полутора месяцев показывали все грехи, о которых он мог забыть, – плакал наследник у гроба. – Поэтому семья по его настоянию и просьбе провожала его религиозном ключе. Мы успели все сделать – в реанимации ЦКБ его соборовали, причащали и исповедовали".