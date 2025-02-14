В семье стилиста Зверева случилось страшное горе

Сергей Зверев сообщил о беде журналистам.

Сергей Зверев сообщил о страшном горе, которое приключилось в его семье. Племянник стилиста погиб на фронте. 61-летний стилист, едва сдерживая слезы, рассказал о случившемся журналистам. Зверев сообщил, что родные очень переживали за парня и постоянно молились, чтобы он скорее вернулся живым и здоровым.

Как только знаменитости стало известно о гибели племянника, он тут же отправился в храм, чтобы заказать панихиду. Зверев рассказал, что высоко ценит воинов, которые, рискуя своими жизнями, сейчас защищают Россию.

К слову, у Сергея есть собственный сын, которого он усыновил в детском возрасте. Несколько лет назад Сергей Зверев-младший обнаружил, что он приемный ребенок, после чего в семье начались конфликты. Ранее стилист поддерживал своего сына, однако со временем они отдалились друг от друга. В 2020 году Зверев-старший неожиданно выписал сына из своей квартиры на Тверской улице и исключил его из числа наследников.

По словам адвоката Юрия Шеля, поскольку квартира была приобретена самим Сергеем Зверевым, а его сын не является ее владельцем, у него нет законных оснований претендовать на жилье. Однако, если бы Зверев-младший оставался зарегистрированным в квартире, выселить его было бы сложнее. Теперь же лишиться права на эту недвижимость возможно лишь через противоправные действия.