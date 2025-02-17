"Я вообще ни для кого не звезда": Полина Агуреева рассказала об отношениях с сыновьями

В Сочи продолжается XVIII Зимний фестиваль искусств. Все лучшее, что есть в культуре сегодня, можно увидеть на Черноморском побережье благодаря маэстро Юрию Башмету, который руководит фестивалем. Одно из главных его событий – спектакль "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются", поставленный Полиной Агуреевой по роману Константина Симонова. За кулисами с актрисой и режиссером встретился корреспондент "Дни.ру".

Книга Симонова и спектакль Агуреевой рассказывают о том, как в любых условиях оставаться человеком. Уметь делать выбор. Служить другому, выбирая не себя, а его, другого. Быть честным. Беречь людей. Этим простым, но таким важным истинам, актриса учит и двух свои сыновей – 19-летнего Петра и 9-летнего Тимофея.

"У меня очень хорошие мальчики, я с ними дружу (улыбается). И очень надеюсь, что они – мои единомышленники. Старший учится во ВГИКе на сценарном факультете. Мне очень хочется, чтобы он постигал глубокие смыслы и менял бы мир вокруг себя. Хочу, чтобы они четко и точно знали, что такое хорошо, и что такое плохо. Но это сложно".

Полина признается, что для сыновей она прежде всего – мама. "Я вообще ни для кого не звезда – я человек, – говорит она. – Прежде всего, для самой себя. Хотя часто думаю – кто они, настоящие и подлинные люди? Те которые не сомневаются в простых вещах. А ведь сегодня мы живем в такое время, когда можно так сказать, а можно – и эдак. Все относительно. И я бы не хотела, чтобы мои дети так жили".