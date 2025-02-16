Деми Мур рассказала о выходе из зоны комфорта для откровенных сцен в "Субстанции"

Имя Деми Мур активно обсуждается из-за номинации на "Оскар" за роль в нашумевшем фильме "Субстанция".

Переживающая новую волну популярности актриса открыто рассказала о своих чувствах и эмоциях, связанных с откровенными сценами, в которых ей пришлось сыграть. В интервью изданию TheWrap Мур поведала о том, как важно для нее было выйти из зоны комфорта и принять свою уязвимость.

В "Субстанции" актрисе пришлось сниматься обнаженной в сценах, наполненных физиологическими подробностями. Она призналась, что осознавала, что ее будут показывать не в самом выгодном свете.

"Сценарий был очень детализированным, и я понимала, что мои недостатки будут подчеркнуты", — отметила голливудская знаменитость.

По словам звезды, такие моменты заставляют людей взглянуть на себя с другой стороны и принять те состояния, которые обычно прячутся от окружающих. "Я люблю хорошее освещение", — добавила она.

Мур также провела параллели между своим опытом и работой актрисы Майки Мэдисон, которая сыграла стриптизершу в обсуждаемом фильме "Анора". Деми вспомнила, как ее саму критиковали за роль в "Стриптизе" в 1996 году, когда зритель оказался не готов принять подобные темы. "Я смотрю на Майки и понимаю, как далеко мы продвинулись. Ее хвалят за мужество и смелость, в то время как я сталкивалась с осуждением и стыдом", — отметила она.