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Воскресенье 16 февраля

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Деми Мур рассказала о выходе из зоны комфорта для откровенных сцен в "Субстанции"

Деми Мур рассказала о выходе из зоны комфорта для откровенных сцен в "Субстанции"
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Имя Деми Мур активно обсуждается из-за номинации на "Оскар" за роль в нашумевшем фильме "Субстанция".

Переживающая новую волну популярности актриса открыто рассказала о своих чувствах и эмоциях, связанных с откровенными сценами, в которых ей пришлось сыграть. В интервью изданию TheWrap Мур поведала о том, как важно для нее было выйти из зоны комфорта и принять свою уязвимость.

В "Субстанции" актрисе пришлось сниматься обнаженной в сценах, наполненных физиологическими подробностями. Она призналась, что осознавала, что ее будут показывать не в самом выгодном свете.

Деми Мур. Фото: соцсети

"Сценарий был очень детализированным, и я понимала, что мои недостатки будут подчеркнуты", — отметила голливудская знаменитость.

По словам звезды, такие моменты заставляют людей взглянуть на себя с другой стороны и принять те состояния, которые обычно прячутся от окружающих. "Я люблю хорошее освещение", — добавила она.

Мур также провела параллели между своим опытом и работой актрисы Майки Мэдисон, которая сыграла стриптизершу в обсуждаемом фильме "Анора". Деми вспомнила, как ее саму критиковали за роль в "Стриптизе" в 1996 году, когда зритель оказался не готов принять подобные темы. "Я смотрю на Майки и понимаю, как далеко мы продвинулись. Ее хвалят за мужество и смелость, в то время как я сталкивалась с осуждением и стыдом", — отметила она.

Шоу-бизнес в Telegram

16 февраля 2025, 14:23
Деми Мур. Фото: соцсети
TheWrap✓ Надежный источник

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