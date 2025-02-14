Тест: угадайте культовые советские фильмы по крылатым фразам о любви

Тема любви является одной из самых значимых в искусстве, особенно в кинематографе.

В советских фильмах она занимала особое место, отражая не только эстетические и драматургические аспекты человеческих отношений, но и социокультурные и идеологические нормы того времени. Несмотря на то, что в советских фильмах редко встречались громкие признания в любви, некоторые картины все же затрагивали эту тему, иногда даже с долей юмора.

А сможете ли вы угадать советские фильмы по фразам о любви? Это будет интересным испытанием для истинных ценителей классического кино из СССР.

1. "Из-за любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад из-за любви к истине. А что сделал ты из-за любви к девушке?".

А) "Чародеи"

Б) "Обыкновенное чудо"

В) "Формула любви"

2. "Я должна сообщить тебе ужасное известие. У меня сегодня в кафе увели перчатки... И я полюбила другого!".

А) "Иван Васильевич меняет профессию"

Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"

В) "Человек с бульвара Капуцинов"

3. "– А если это любовь? – Кака така любовь?! – Обыкновенна!".

А) "Спортлото-82"

Б) "Любовь и голуби"

В) "Афоня"

4. "И шо я в тебя такой влюбленный, а?".

А) "Максим Перепелица"

Б) "Иван Бровкин на целине"

В) "Свадьба в Малиновке"

5. "Я любви искала и не нашла... На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Я не нашла любви, так буду искать золото".

А) "Мой ласковый и нежный зверь"

Б) "Бесприданница"

В) "Жестокий романс"

6. "— По расчету я не могу. Придется ждать любви. — Зря. По расчету очень даже можно. Лишь бы расчет был правильным".

А) "Самая обаятельная и привлекательная"

Б) "Карнавал"

В) "Одиноким предоставляется общежитие"

Правильные ответы:

1. — Б) "Обыкновенное чудо"

2. — А) "Иван Васильевич меняет профессию"

3. — Б) "Любовь и голуби"

4. — В) "Свадьба в Малиновке"

5. — В) "Жестокий романс"

6. — А) "Самая обаятельная и привлекательная"