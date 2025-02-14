Тест: угадайте культовые советские фильмы по крылатым фразам о любви

В советских фильмах она занимала особое место, отражая не только эстетические и драматургические аспекты человеческих отношений, но и социокультурные и идеологические нормы того времени. Несмотря на то, что в советских фильмах редко встречались громкие признания в любви, некоторые картины все же затрагивали эту тему, иногда даже с долей юмора.
А сможете ли вы угадать советские фильмы по фразам о любви? Это будет интересным испытанием для истинных ценителей классического кино из СССР.
1. "Из-за любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад из-за любви к истине. А что сделал ты из-за любви к девушке?".
А) "Чародеи"
Б) "Обыкновенное чудо"
В) "Формула любви"
2. "Я должна сообщить тебе ужасное известие. У меня сегодня в кафе увели перчатки... И я полюбила другого!".
А) "Иван Васильевич меняет профессию"
Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"
В) "Человек с бульвара Капуцинов"
3. "– А если это любовь? – Кака така любовь?! – Обыкновенна!".
А) "Спортлото-82"
Б) "Любовь и голуби"
В) "Афоня"
4. "И шо я в тебя такой влюбленный, а?".
А) "Максим Перепелица"
Б) "Иван Бровкин на целине"
В) "Свадьба в Малиновке"
5. "Я любви искала и не нашла... На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Я не нашла любви, так буду искать золото".
А) "Мой ласковый и нежный зверь"
Б) "Бесприданница"
В) "Жестокий романс"
6. "— По расчету я не могу. Придется ждать любви. — Зря. По расчету очень даже можно. Лишь бы расчет был правильным".
А) "Самая обаятельная и привлекательная"
Б) "Карнавал"
В) "Одиноким предоставляется общежитие"
Правильные ответы:
1. — Б) "Обыкновенное чудо"
2. — А) "Иван Васильевич меняет профессию"
3. — Б) "Любовь и голуби"
4. — В) "Свадьба в Малиновке"
5. — В) "Жестокий романс"
6. — А) "Самая обаятельная и привлекательная"