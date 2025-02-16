Продюсер рассказал, перед кем сейчас выступает Вика Цыганова

Стал известен гонорар Вики Цыгановой.

Сергей Дворцов, известный продюсер и шоумен, рассказал журналистам, что певица Вика Цыганова, которой сейчас 61 год, крайне избирательно подходит к выбору мест для организации своих концертов. Артистка соглашается выступать только перед проверенной аудиторией – среди заказчиков, которым она доверяет, либо перед своими близкими друзьями.

Дворцов уточнил, что Цыганова действительно дает концерты, однако делает это нечасто и исключительно для ограниченного числа людей или проверенных клиентов. К ее выступлениям по-прежнему проявляется высокий интерес. Стоимость одного такого концерта может варьироваться от 1,2 до 1,5 миллиона рублей, сообщает СМИ.

Цыганова обрела популярность в 90-е годы благодаря своему дебютному альбому под названием "Гуляй, анархия", который вышел в свет в 1991 году. Спустя всего два года певица организовала свое первое сольное выступление в Московском театре эстрады. На сегодняшний день в музыкальной карьере артистки насчитывается уже 25 альбомов и сборников.

С самого начала 90-х годов Вика находится в браке с Вадимом Цыгановым, который по совместительству также является ее продюсером. Однако у пары нет совместных детей.

