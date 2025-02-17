В шоу "Маска" на НТВ разоблачили Коровку

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Понедельник 17 февраля

10:22В шоу "Маска" на НТВ разоблачили Коровку 09:57Стас Костюшкин принял решение покинуть Россию 09:06"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности": Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном 08:27К концу недели в Москву может прийти оттепель 04:17Автор песни "Baby tonight" вступился за Ольгу Бузову в конфликте с Ладой Дэнс 00:46"Видел победителей и покруче": Миронов высказался о номинировании Борисова на "Оскар" 00:24Анна Калашникова обесценила высшее образование 21:29ТЕСТ: только настоящий поклонники советских мультфильмов назовет всех артистов озвучки 18:09Продюсер рассказал, перед кем сейчас выступает Вика Цыганова 14:23Деми Мур рассказала о выходе из зоны комфорта для откровенных сцен в "Субстанции" 12:05Оксана Самойлова показала Джигана с длинными волосами 08:33Валерия высказалась о жизни с Пригожиным: Жалею, что у меня нет отдельной комнаты 20:17Многодетная Мария Погребняк заговорила о дочери 16:38Находящегося в отношениях Брэда Питта застали за страстными поцелуями с другой женщиной 14:31Принявшая решение пропустить важное событие Кейт Миддлтон вызвала волну негодования 12:42Раскрыт райдер и гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы 09:52Екатерина Мизулина обещала раскрыть правду своих взаимоотношений с SHAMAN 06:42Прилучный набрался смелости рассказать о своем самом безумном поступке 03:27Покинувшая Россию Семенович раскрыла свое местонахождение: Ни разу там не была 00:14Нагиев сделал сенсационное заявление о романе со всемирно известной супермоделью 21:04Куда сходить в Москве: афиша c 16 по 27 февраля 20:07В семье стилиста Зверева случилось страшное горе 19:21В День Святого Валентина Бузова похвалилась шикарным букетом цветов 18:30Слово – за полицией: Кравец идет в суд после страшной смерти Тиммы 17:17Иллюзионист Сафронов поддержал идею создания инновационного цирка в Москве 17:05Алсу поделилась с подписчиками ироничным видео: Не везет в любви 15:03Воробьев анонсировал запрет алкомаркетов в многоквартирных домах в Подмосковье 14:19"Дала пощечину и ушла": Анита Цой откровенно рассказала об инциденте с мужем 14:11Упокой, Господи: могила Стриженова утонула сразу после похорон 13:50Драка любовников за сердце Собчак вызвала у циничной ведущей насмешку: Проклятое место 13:12Тест: угадайте культовые советские фильмы по крылатым фразам о любви 12:27Спектакли, балы и квесты пройдут в усадьбах в рамках проекта "Зима в Москве" 11:55Волочкова эмоционально отреагировала на критику грядущей свадьбы 19-летней дочери 10:50У 84-летней Максаковой начались проблемы со здоровьем после падения на сцене 09:49Дэнс резко ответила на претензии Бузовой: С памятью у меня все в порядке 08:5914 февраля в Москве ожидаются облачность и небольшой снег 08:36День всех влюбленных стал для Седоковой испытанием: Встречаю с огромной дырой в сердце 06:47Уменьшившая губы Загитова показала неожиданный результат после шквала критики 00:26Самый романтичный день в году: 5 книг ко Дню святого Валентина 19:16Заслуженная артистка РФ Галина Беляева спустя 40 лет нашла родственников 17:28В кинопарке "Москино" завершились съемки сериала "Краснов. Новые серии" 17:07Телеведущий-натуралист Баженов поддержал создание современного цирка в Москве 16:32Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова сообщила об онкологии 15:56"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание 15:36"Сплетник гордый как овца": Олег Меньшиков неожиданно отреагировал на слухи о смертельной болезни 14:53Отмечающая юбилей дочь Маликова решилась откровенно рассказать о своей редкой особенности 14:32Седокову поздравляют с пополнением после смерти Тиммы: Официально стала бабушкой 13:43Королева пропустила день рождения матери после известия о крупных тратах на операцию невестке 12:53Тест: угадай советский мультфильм из нашего детства по кадру с птицей 11:44Ольга Бузова жестко ответила на выпады Лады Дэнс: Терпеть не буду
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В шоу "Маска" на НТВ разоблачили Коровку

В шоу "Маска" на НТВ разоблачили Коровку
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Под маской Коровки скрывалась знаменитая актриса.

Второй выпуск шестого сезона шоу "Маска" на НТВ представил зрителям новых ярких персонажей. Судьи – Филипп Киркоров, Валерия, Стас Костюшкин, Тимур Родригез и Регина Тодоренко – высказали свои предположения о скрывающихся за масками знаменитостях. Особое внимание привлек Страус, чья искрометная шутка покорила жюри. Первоначально предполагалось, что это Анастасия Волочкова, но затем версии сместились к Марине Федункив или Наталье Медведевой. Страус избежал номинации на вылет и стал любимцем Регины Тодоренко, которая призналась, что чуть не упала в обморок от смеха.

В номинации на вылет оказались Огурчик, Бульдог-боксер и Коровка. Зрители отдали свой голос за Огурчика, но судьи отказали доверие персонажу в боксерских перчатках. Таким образом, Коровка, под маской которой скрывалась Агата Муцениеце, покинула проект. Судьи так и не смогли раскрыть актрису. Они предполагали, что это Валя Карнавал или Алла Михеева. Сама Агата призналась, что расстроилась, так как у нее были большие планы на участие в шоу.

Фото: кадр из шоу "Маска"

Филипп Киркоров, Вячеслав Макаров и Валерия выразили восхищение Агатой Муцениеце, подчеркнув ее профессионализм и умение хранить секрет. Вячеслав Макаров отметил, что провел с ней шесть часов на мероприятии, и она ничем не выказала своего участия в "Маске". Валерия добавила, что образ Коровки излучал доброту и тепло.

Шоу-бизнес в Telegram

17 февраля 2025, 10:22
Фото: кадр из шоу "Маска"
шоу "Маска" НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

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