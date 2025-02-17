В шоу "Маска" на НТВ разоблачили Коровку

Под маской Коровки скрывалась знаменитая актриса.

Второй выпуск шестого сезона шоу "Маска" на НТВ представил зрителям новых ярких персонажей. Судьи – Филипп Киркоров, Валерия, Стас Костюшкин, Тимур Родригез и Регина Тодоренко – высказали свои предположения о скрывающихся за масками знаменитостях. Особое внимание привлек Страус, чья искрометная шутка покорила жюри. Первоначально предполагалось, что это Анастасия Волочкова, но затем версии сместились к Марине Федункив или Наталье Медведевой. Страус избежал номинации на вылет и стал любимцем Регины Тодоренко, которая призналась, что чуть не упала в обморок от смеха.

В номинации на вылет оказались Огурчик, Бульдог-боксер и Коровка. Зрители отдали свой голос за Огурчика, но судьи отказали доверие персонажу в боксерских перчатках. Таким образом, Коровка, под маской которой скрывалась Агата Муцениеце, покинула проект. Судьи так и не смогли раскрыть актрису. Они предполагали, что это Валя Карнавал или Алла Михеева. Сама Агата призналась, что расстроилась, так как у нее были большие планы на участие в шоу.

Филипп Киркоров, Вячеслав Макаров и Валерия выразили восхищение Агатой Муцениеце, подчеркнув ее профессионализм и умение хранить секрет. Вячеслав Макаров отметил, что провел с ней шесть часов на мероприятии, и она ничем не выказала своего участия в "Маске". Валерия добавила, что образ Коровки излучал доброту и тепло.

