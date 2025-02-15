Покинувшая Россию Семенович раскрыла свое местонахождение: Ни разу там не была

Певица Анна Семенович отправилась в путешествие, которое стало для нее настоящей мечтой.

Певица призналась, что с детства мечтала посетить один особенный город, и вот, наконец, этот момент настал.

"Я вас интригую. Лечу в место, о котором мечтала с детства. Ни разу там не была", — написала знаменитость.

Вскоре стало известно, что речь идет о Париже — городе романтики и искусства. Анна также отметила, что специально выбрала дату своего визита на День всех влюбленных. Певица уже поделилась первыми снимками из столицы Франции, на которых она выглядит свежей, счастливой и вдохновленной.

Стоит отметить, что в июне прошлого года Анна Семенович открыла неизведанные страницы своей личной жизни, рассказав о своем новом возлюбленном. Артистка познакомилась с Денисом Шреером в караоке, где мужчина оценил ее вокальные способности и решил познакомиться. Интересно, что Денис, который большую часть жизни провел в Германии, не знал о популярности Анны, что сделало их встречу еще более удивительной.

Однако в личной жизни Дениса были свои сложности: на момент их знакомства он все еще оставался официально женатым. По словам Семенович, у него были непростые отношения с супругой, и они не жили вместе, но воспитывали общего ребенка. В итоге бизнесмен откровенно рассказал своей жене о романе с Анной и попросил у нее развода.