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Пятница 14 февраля

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Слово – за полицией: Кравец идет в суд после страшной смерти Тиммы

Слово – за полицией: Кравец идет в суд после страшной смерти Тиммы
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Латвийский баскетболист Тимма Янис, покончил с собой в ночь на 17 декабря прошлого года в московском хостеле. Многие тогда поспешили обвинить в случившемся его бывшую жену Анну Седокову и даже грозили реальным сроком за якобы доведения Тиммы до самоубийства. Алена Кравец была одной из немногих, поддержавших подругу в этой травле.

По другую сторону баррикад – эмигрант, бизнесмен и блогер Марк Пугачев, проживающий в Майами. Он называет себя близким другом покойного баскетболиста и угрожает тем, кто поддерживает Седокову. На орехи досталось и Алене Кравец – заокеанский "мститель" публично оклеветал и оскорбил певицу в телеэфире, угрожая последствиями за ее защиту Седоковой. Но Алена не из тех, кто будет молча сносить обиды. Ведь, как писал Антон Чехов, "всякому безобразию есть свое приличие".

Кравец со своим адвокатом подает на майамского блогера заявление в МВД сразу по двум статьям – по части 2 Статьи 128.1. УК РФ (клевета и оскорбление) и ⁠по части 2 статьи 119 УК РФ (угроза жизни и здоровью).

По обвинению за клевету называющему себя другом покойного латвийца Пугачеву может грозить лишение свободы на срок до двух лет – это максимальное наказание. А по статье "угроза жизни и здоровью" возможно лишние свободы на срок и до пяти лет.

"Я всегда за правду, за справедливость, никогда себя в обиду не даю – говорит Алена Кравец. – Все оскорбления и угрозы в мой адрес зафиксированы. Теперь – слово за нашей полицией и моими юристами. Насколько я знаю, Анна Седокова тоже будет подавать заявления, и я уверена в нашем успехе".

Шоу-бизнес в Telegram

14 февраля 2025, 18:30
Фото: личный архив Алены Кравец
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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