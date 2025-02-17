"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности": Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном

Агата Муцениеце отчаялась вернуть сына в семью.

Актриса Агата Муцениеце сильно переживает разлуку со своим сыном Тимофеем. Суд постановил, что мальчик должен остаться жить с мамой, однако юноша выразил желание проживать с отцом и его новой женой. Это стало тяжелым ударом для известной актрисы.

Тем не менее, несмотря на свои эмоции, Агата решила не оказывать давление на своего 12-летнего сына. Сейчас Тимофей живет у отца, практически прекратив всякое общение со своей звездной матерью.

На своем YouTube-канале "Честные будни" актриса поделилась историей неожиданной встречи с сыном незадолго до Нового года. Она призналась, что случайно столкнулась с ним в магазине, когда вместе с дочерью зашли туда после концерта Пета Дранги. Эта встреча оказалась весьма напряженной.

"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном", — сказала актриса.

Муцениеце предпочитает игнорировать негатив и не настаивает на возвращении сына домой. Кроме того, она прекратила все судебные тяжбы. Агата высказала мнение о том, что не станет жертвовать своей жизнью ради людей, которых она родила. Ведь позже, по мнению актрисы, никто этого не оценит. У детей появятся собственные семьи, и они вряд ли вспомнят, как мать посвящала им все свое время.

Стоит отметить, что спустя некоторое время после развода 35-летняя Агата Муцениеце нашла нового возлюбленного – Петра Дрангу, с которым уже познакомила маму и дочь.